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海南五公祠佛像被盜20年 現身私立博館？ 館方申請鑑定

中國新聞組╱北京3日電
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觀復博物館是新中國第一家私立博物館。（取材自北京旅遊網／視覺中國圖）
觀復博物館是新中國第一家私立博物館。（取材自北京旅遊網／視覺中國圖）

AI摘要

文章摘要整理：

觀復博物館展品被網友質疑是海口五公祠20年前失竊佛像，館方稱購自合法市場並已上報申請鑑定，警方與文管部門正調查。

知名收藏家馬未都創辦的「觀復博物館」近日捲入文物失竊疑雲。有網友1日在社群平台發文指出，該館目前展出的一尊古代銅造像，疑似是海南省海口市五公祠早年被盜的國家重要文物，並附上現場照片與被盜文物檔案進行比對。對此，觀復博物館2日晚間緊急發布聲明回應，表示已在第一時間向國家文物局等上級主管部門如實上報，並主動申請由官方主持勘驗鑑定，將全力配合依規釐清事實。

綜合新快報、澎湃新聞報導，海口五公祠管理處工作人員2日晚間表示，已關注到網傳的被盜佛像新線索，並已向相關部門匯報。海口市公安局刑事偵查支隊表示，目前正進一步核實調查中。

針對館藏來源，觀復博物館在聲明中指出，這件被指認的「古代銅羅漢像」是於2005年廈門館開館之際，在廈門市合法的古玩市場徵集文物展品時購得。隨後，該藏品在北京的觀復博物館內展出長達20年之久，期間從未接到過任何來自官方或私人關於這件展品的異議或信息。

這起「被盜文物現身私立博物館」的懸疑事件迅速在網路上掀起軒然大波。網友紛紛留言表示：「文物被偷了20年，竟然在知名博物館裡天天展出，太諷刺了」、「如果是真的，這中間是怎麼洗白的？」也有人認為必須嚴查：「買到贓物就算合法市場徵集也是贓物，支持國家收回。」更有人呼籲：「不能只鑑定，還要查當初是誰賣的，順藤摸瓜把當年的盜竊團夥抓出來」。

根據中國被盜（丟失）文物信息發布平台資料顯示，這尊被指失竊的「鑄銅普庵祖師坐像」鑄造於宋末元初，屬於國家重要文物。其特徵為高1.3米、空心、重約100公斤，於2000年4月30日在海口五公祠被盜，失竊檔案中還載明「頭頂部有一個洞，右下部有少部分殘斷」等外觀特徵。觀復博物館強調，將堅定履行文物保護責任，完全服從主管部門的鑑定結果與指導。

中國被盜（丟失）文物信息發布平台發布的被盜佛像照片。（取材自新快報）
中國被盜（丟失）文物信息發布平台發布的被盜佛像照片。（取材自新快報）

精華 FAQ

  • 爭議焦點是一尊被稱為「鑄銅普庵祖師坐像」的古代銅造像，網友比對失竊檔案後認為，它可能就是海南海口五公祠2000年被盜的重要文物。

  • 觀復博物館表示，該藏品是2005年在廈門合法古玩市場徵集購得，並非刻意取得可疑來源；同時已向國家文物局等主管部門上報，請求官方主持勘驗鑑定。

  • 海口五公祠管理處已向相關部門匯報並關注新線索，海口市公安局刑偵支隊也表示正在核實調查。館方則稱將全力配合，尊重最終鑑定結果。

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