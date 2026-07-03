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遊走灰色地帶 霸王茶姬也曾被指「撞臉」Dior

中國新聞組／北京3日電
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霸王茶姬也曾被指與Dior（圖）等奢侈品牌風格相似。(取材自微博)
霸王茶姬也曾被指與Dior（圖）等奢侈品牌風格相似。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

茉莉奶白遭LV提告商標侵權並判賠1030萬元，反映新茶飲品牌在擴張中常陷入視覺設計抄襲爭議，也凸顯產業對知識產權的重視不足。

中國新茶飲賽道近年因競爭日趨白熱化，在「顏值經濟」當道下，不少茶飲品牌遊走在「致敬」與「抄襲」的灰色地帶，茉莉奶白並非新茶飲行業第一個因視覺設計「踩雷」的品牌。此前，霸王茶姬也曾因包裝、紙袋和周邊設計被網友指與Dior等奢侈品牌風格「撞臉」爭議。而對於相關爭議，品牌往往通過調整物料、更新設計或保持沉默來應對。

觀者網報導，中國新茶飲品牌茉莉奶白因四葉花卉圖形商標，被法國精品品牌路易威登（LV）提告商標侵權案，茉莉奶白被認定侵權，判賠人民幣1030萬元（約151萬美元），成為第一個被奢侈品牌告的奶茶。

1030萬元的賠償金額，在國內新茶飲行業商標侵權案件中處於絕對高位。但比經濟賠償更令人擔憂的是，此事件是否會對品牌資產造成重大影響。茉莉奶白正處於快速擴張期，加盟體系是其門店網絡的核心支撐。商標侵權敗訴的判決，可能動搖潛在加盟商的信心。

近年來，新茶飲賽道競爭日趨白熱化，品牌差異化越來越依賴於視覺設計，顏值經濟已成為新茶飲吸引年輕消費者的核心手段。但在這方面，不少品牌都遊走在「致敬」與「抄襲」的灰色地帶。比如2025年7月，茶顏悅色推出一款「山胡椒油辣絲」零食，包裝上女孩手拿專輯的畫面被指與歌手方大同的「夢想家」專輯封面高度相似，隨後品牌下架產品並致歉，承認「創意審核流程監管缺失」。

霸王茶姬與Dior也有過「撞臉」爭議。2022年，霸王茶姬五周年全新包裝被大量網友指出與Dior Book Tote托特包高度相似，都是白底藍印花、中央腰帶式設計、動植物環繞構圖。不少網友因此調侃：「喝霸王茶姬，拿迪奧同款包包」。

對於類似爭議，茶飲品牌往往通過調整物料、更新設計或保持沉默來應對。茉莉奶白案的不同之處在於，爭議沒有停留在輿論層面，而是由奢侈品牌正式提起訴訟。

這些案例共同指向一個問題：新茶飲行業在快速擴張中，對知識產權的重視程度似乎滯後於品牌建設的速度。此次LV訴茉莉奶白案的判決，無疑為新茶飲行業敲響警鐘。

霸王茶姬（圖）也曾被指與Dior等奢侈品牌風格相似。(取材自微博)
霸王茶姬（圖）也曾被指與Dior等奢侈品牌風格相似。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因其四葉花卉圖形商標被認定與LV商標近似，構成侵權，法院判賠人民幣1030萬元。此案金額在新茶飲商標侵權案件中屬高位，也讓品牌資產與加盟信心受到關注。

  • 因新茶飲競爭激烈，品牌差異化高度依賴包裝與視覺設計，在顏值經濟驅動下，許多品牌容易在致敬與抄襲間遊走，導致商標、包裝或周邊設計頻繁引發爭議。

  • 2022年霸王茶姬五周年包裝被網友指出與Dior Book Tote風格相近，包括白底藍印花、腰帶式設計與動植物環繞構圖。該爭議主要停留在輿論層面，品牌後續以調整或沉默應對。

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