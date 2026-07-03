「我不管 你餓了」 廣西阿婆霸道邀過路美小伙進屋吃飯

「我不管，你餓了，來吃飯」，廣西72歲「霸道」阿婆熱情款待過路美國小伙。（取材自南國早報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國騎行小伙誤入廣西村莊，遇七旬阿婆熱情招待。

美國騎行小伙誤入廣西村莊，遇七旬阿婆熱情招待。 重點二： 阿婆一句「我不管，你餓了」引發網友大量點讚。

阿婆一句「我不管，你餓了」引發網友大量點讚。 重點三：夫妻倆端出熱湯白飯，還婉拒小伙收拾碗筷。

在廣西村莊騎行的一名美國小伙，又累又渴之際，被當地一名老奶奶「強行」管飯。美國小伙近日將記錄這一過程的暖心視頻發到網上，視頻裡的老奶奶「霸道又溫柔」，一句「我不管，你餓了」收穫大量網友點讚。

南國早報報導，視頻裡，美國小伙自述，今年3月，他在河池市金城江區獨自騎行，不慎偏離主路，誤入到一座村莊，一路奔波，又渴又餓卻找不到就餐點。這時，在家門口勞作的老奶奶韋鳳鮮看見了他，熱情招呼：「裡面有開水。」韋鳳鮮遞上水，讓他自己倒進水杯。接著又貼心詢問：「還有飯，你吃嗎？」 小伙心中過意不去，連忙推辭：「但是我不想麻煩你。」韋鳳鮮看出了他的尷尬，轉身進屋時霸氣說道：「我不管，你餓了。」家人隨即熱情邀約小伙進門歇息。

韋鳳鮮的丈夫韋獻遠聞聲快步走向灶台，燒開一鍋滾水，鮮豬肉切片放入鍋中。又從自家菜園扯下一把豌豆苗，摘好洗淨，整把投入湯鍋。一碗噴香的白米飯，澆上幾勺滾燙的肉湯肉片，就這樣冒著熱氣端到小伙面前：「趁熱，多吃點。」

韋鳳鮮接受採訪時表示，她今年72歲，具體事發日期已記不清，只記得當天上午11時許，看到一名外國人騎自行車經過她家門口，小伙稱自己早上從南丹縣出發，已騎行了70多公里。見他神色疲憊，便招呼他進屋休息。

韋獻遠說，寒暄中問起小伙的來歷，得知他們兄弟倆來中國旅行，哥哥在北京，他獨自在廣西騎行旅行。由於夫妻倆普通話不標準，美國小伙中文也生疏，雙方便靠簡單詞彙和手勢，邊比劃邊聊。

飯後，兩位老人執意不讓小伙收拾碗筷，只讓他安心坐著休息。美國小伙深受感動，將隨身攜帶的茶葉送給二老，以表感謝，並熱情邀請他們有機會到他在美國的家中做客。握手道別後，小伙繼續踏上騎行旅程。

「獨自長途騎行時，一個陌生人的微笑就像心靈的食糧，能讓孤獨感瞬間消散。」美國小伙在視頻中坦言，他一路走過不少地方，很少遇到像這樣純粹又熱情的陌生人。

面對自己在網路上意外走紅，韋鳳鮮的反應相當淡然。她說，出門在外難免會遇到難處，看到別人飢腸轆轆，她實在不忍心袖手旁觀。中國人向來熱情好客，換作任何一個人遇到這種情況，都會伸出援手幫一把。

過路美國小伙獲熱情款待。（取材自南國早報）