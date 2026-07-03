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「我不管 你餓了」 廣西阿婆霸道邀過路美小伙進屋吃飯

中國新聞組／北京3日電
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「我不管，你餓了，來吃飯」，廣西72歲「霸道」阿婆熱情款待過路美國小伙。（取材自...
「我不管，你餓了，來吃飯」，廣西72歲「霸道」阿婆熱情款待過路美國小伙。（取材自南國早報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國騎行小伙誤入廣西村莊，遇七旬阿婆熱情招待。
  • 重點二：阿婆一句「我不管，你餓了」引發網友大量點讚。
  • 重點三：夫妻倆端出熱湯白飯，還婉拒小伙收拾碗筷。

在廣西村莊騎行的一名美國小伙，又累又渴之際，被當地一名老奶奶「強行」管飯。美國小伙近日將記錄這一過程的暖心視頻發到網上，視頻裡的老奶奶「霸道又溫柔」，一句「我不管，你餓了」收穫大量網友點讚。

▲ 影片來源：YouTube平台＠中國新聞社（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

南國早報報導，視頻裡，美國小伙自述，今年3月，他在河池市金城江區獨自騎行，不慎偏離主路，誤入到一座村莊，一路奔波，又渴又餓卻找不到就餐點。這時，在家門口勞作的老奶奶韋鳳鮮看見了他，熱情招呼：「裡面有開水。」韋鳳鮮遞上水，讓他自己倒進水杯。接著又貼心詢問：「還有飯，你吃嗎？」 小伙心中過意不去，連忙推辭：「但是我不想麻煩你。」韋鳳鮮看出了他的尷尬，轉身進屋時霸氣說道：「我不管，你餓了。」家人隨即熱情邀約小伙進門歇息。

韋鳳鮮的丈夫韋獻遠聞聲快步走向灶台，燒開一鍋滾水，鮮豬肉切片放入鍋中。又從自家菜園扯下一把豌豆苗，摘好洗淨，整把投入湯鍋。一碗噴香的白米飯，澆上幾勺滾燙的肉湯肉片，就這樣冒著熱氣端到小伙面前：「趁熱，多吃點。」

韋鳳鮮接受採訪時表示，她今年72歲，具體事發日期已記不清，只記得當天上午11時許，看到一名外國人騎自行車經過她家門口，小伙稱自己早上從南丹縣出發，已騎行了70多公里。見他神色疲憊，便招呼他進屋休息。

韋獻遠說，寒暄中問起小伙的來歷，得知他們兄弟倆來中國旅行，哥哥在北京，他獨自在廣西騎行旅行。由於夫妻倆普通話不標準，美國小伙中文也生疏，雙方便靠簡單詞彙和手勢，邊比劃邊聊。

飯後，兩位老人執意不讓小伙收拾碗筷，只讓他安心坐著休息。美國小伙深受感動，將隨身攜帶的茶葉送給二老，以表感謝，並熱情邀請他們有機會到他在美國的家中做客。握手道別後，小伙繼續踏上騎行旅程。

「獨自長途騎行時，一個陌生人的微笑就像心靈的食糧，能讓孤獨感瞬間消散。」美國小伙在視頻中坦言，他一路走過不少地方，很少遇到像這樣純粹又熱情的陌生人。

面對自己在網路上意外走紅，韋鳳鮮的反應相當淡然。她說，出門在外難免會遇到難處，看到別人飢腸轆轆，她實在不忍心袖手旁觀。中國人向來熱情好客，換作任何一個人遇到這種情況，都會伸出援手幫一把。

過路美國小伙獲熱情款待。（取材自南國早報）
過路美國小伙獲熱情款待。（取材自南國早報）

精華 FAQ

  • 他今年3月獨自騎行至河池市金城江區時，因偏離主路誤入村莊，又渴又餓卻找不到吃飯的地方，才被在門口勞作的韋鳳鮮注意到並邀進屋。

  • 韋鳳鮮先給他開水，再直接問要不要吃飯，丈夫則現煮豬肉湯、加入豌豆苗，端出白飯和熱湯熱菜請他趁熱吃，飯後還不讓他收拾碗筷。

  • 因為阿婆霸氣又溫柔地說出「我不管，你餓了」，展現樸實的善意與中國人的好客精神，讓獨自長途騎行的陌生人感受到溫暖，因此感動許多網友。

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