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自家院子練兵？中國空軍覆蓋整個南海 「已經做到了」

中國新聞組╱北京3日電
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解放軍南部戰區近日組織海空兵力，在黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。（取材...
解放軍南部戰區近日組織海空兵力，在黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。（取材自央視）

AI摘要

文章摘要整理：

中國南部戰區於黃岩島周邊進行海空戰備警巡，動用多型空海裝備；專家稱岸基航空兵與數據鏈協同已能覆蓋整個南海。

中國人民解放軍南部戰區近日組織海空兵力，在中國黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡，有力應對各類侵權挑釁。軍事專家李亞強指出，隨著岸基航空兵飛機性能大幅提高，結合南沙先進的島礁機場，中國空軍的岸基航空兵力「已經完全能夠覆蓋整個南海海域，這不是能不能的問題，而是已經做到了」，對潛在敵手已構成碾壓式的威脅。

環球時報報導，此次戰備警巡集結了空軍轟6K轟炸機、殲16多用途戰機、空警500預警機、高新6號反潛巡邏機，以及海軍054A型和056A型護衛艦等多兵種裝備。李亞強表示，戰備警巡並非臨時性任務，而是常備不懈的日常實戰勤務。針對外界質疑菲律賓並無潛艇，為何派出反潛機？李亞強點出，這是為了及早發現並應對與其有共同防禦條約的西方國家，甚至是日本海上自衛隊可能在該海域活動的潛艇。

官方公開的視頻更首次曝光反潛機內部畫面，其中一句「保持跟蹤下場目標態勢」的指令引發關注。李亞強分析，這證實了解放軍情報共享已不是「靠嘴說」，而是「靠數據鏈實時傳」，能將雷達與圖像信號直接下傳給具備反潛能力的護衛艦。下傳渠道的暢通，意味著從發現目標到實施打擊可能只需要幾秒鐘，充分展現聯合作戰與跨軍種協同已達到高度緊密的常態化狀態。

另一個受矚目的細節，是艙內官兵皆配戴了過去少見的「阻燃面罩」。李亞強解釋，現代海戰基本都在封閉艙內進行，一旦起火最怕窒息，如今配備專用面具與阻燃服裝，反映出軍隊的損管消防與防護器材水平已大幅提升。這套從天上、海面到水下的跨軍種組合拳，更釋放出解放軍並未出動最強作戰體系，「動了動小指頭」就已達成高度戰備水平的強烈信號。

此次高調的實彈警巡也在網路上掀起熱烈討論，有網友讚嘆：「情報共享靠數據鏈實時傳，這反應速度太驚人了！」也有人對阻燃面罩等細節表示肯定：「魔鬼藏在細節裡，連防護器材都這麼專業，可見平時訓練多紮實。」更有網民信心十足地評論：「在自家院子裡練兵就是有底氣，完全覆蓋整個南海，看誰還敢來挑釁」。

精華 FAQ

  • 報導指出，南部戰區是在中國黃岩島領海、領空及其周邊海空域，組織海空兵力開展戰備警巡，以應對各類侵權挑釁行動。

  • 此次行動集結轟6K轟炸機、殲16戰機、空警500預警機、高新6號反潛巡邏機，以及054A型與056A型護衛艦，呈現多兵種聯合部署。

  • 李亞強認為，隨著岸基航空兵性能提升與南沙島礁機場完善，中國空軍已能覆蓋整個南海；情報可透過數據鏈實時傳遞，聯合作戰反應極快。

解放軍

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