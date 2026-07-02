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一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

中國新聞組／北京2日電
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網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ult...
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra近日在日本東京澀谷首發，引發千人排隊搶購罕見場面，有日本民眾凌晨6點就趕來，排9小時也不喊累，日本知名搞笑藝人德井義實也現身排隊。450張限定入場券開場30分鐘即被領完，線上開售5分鐘白色版斷貨。中國網友說，這景象「像極了大學時對索尼、松下的追捧」、「那時搶買日本的隨身聽、MP3，真是30年河東30年河西」，「這反轉太提氣了」，「這波真的贏麻了」。

買到影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra的日本民眾。（取...
買到影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra的日本民眾。（取材自微博）

綜合羊城晚報、快科技報導，中國科技產品的綜合實力正在穩步攀升，不少過去被海外品牌牢牢把控的市場，現在都出現了國產商品熱銷的景象。近日日本街頭就出現了相當罕見的畫面，大量當地市民自發排起長龍，專程趕來搶購來自中國品牌的攝影類產品。

中國男星李現代言的影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。...
中國男星李現代言的影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra近日在日本東京澀谷首發，引發千人排隊等待開啟預售。活動下午3點開始，有市民凌晨6點就趕來守候，排隊長達9小時。有人跨越550公里專程到場。450張入場券開場30分鐘即被領完，線上開售5分鐘白色版斷貨，線下迅速登頂日本友都八喜銷量榜前三。

據公開信息顯示，這次引發搶購熱潮的產品，是中國廠商影石創新推出的便攜相機及運動攝影設備，不少剛上市的新款機型此前極少通過日本線下渠道開售，很多消費者慕名而來就為了第一時間拿到現貨。現場流出的畫面顯示，排隊人群全程秩序井然，覆蓋了不同年齡層，有年輕的數碼科技愛好者，也有專程趕來的中老年攝影用戶。

有接受當地媒體採訪的日本消費者直接表示，中國品牌的攝影設備在性能表現、創新設計和性價比層面，都已經展現出極強的競爭力和吸引力。

相關報導登上了微博熱搜，中國網友直呼「影石厲害啊，Luna在國外都這麼瘋搶」，「大開眼界讓他們」，大批網友說，這景象「像極了大學時對索尼、松下的追捧」，「記得2000年左右，我們80後都搶著買日本的隨身聽、MP3，真是30年河東30年河西」，「以前是代購日本電器，現在是排隊買中國相機，這反轉太提氣了」，「當年去日本去玩的時候買佳能相機，現在攻守易形了」，「這波真的贏麻了」。

精華 FAQ

  • 引發熱潮的是深圳影石創新推出的雙攝雲台相機Luna Ultra，屬於便攜相機與運動攝影設備，在東京澀谷首發時受到日本消費者高度關注。

  • 報導指出，消費者看重其性能表現、創新設計與性價比，加上新品在日本線下渠道較少，許多人希望第一時間拿到現貨，因此自發長時間排隊。

  • 不少中國網友認為場景很像過去追捧索尼、松下的年代，感嘆如今變成日本民眾排隊買中國相機，稱這是市場與品牌影響力的明顯反轉。

日本 索尼

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