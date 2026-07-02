我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

父女在清華門前留影… 17年後她讀完碩士「原地復刻」

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2009年，9歲的伍涵趴在父親肩頭，2026年畢業季，伍涵以清華碩士的身分復刻同...
2009年，9歲的伍涵趴在父親肩頭，2026年畢業季，伍涵以清華碩士的身分復刻同一姿勢 。（取材自紫牛新聞）

2009年，9歲的伍涵趴在父親肩頭，2026年畢業季，伍涵以清華碩士的身分復刻同...
2009年，9歲的伍涵趴在父親肩頭，2026年畢業季，伍涵以清華碩士的身分復刻同一姿勢 。（取材自紫牛新聞）

17年前，一名父親帶著9歲女兒在清華大學二校門前拍下一張合影，並鼓勵她未來考上清華；17年後，女兒順利完成清華大學本科及碩士學業，畢業當天與父親回到同一地點，以相同姿勢重拍照片。這組跨越17年的對比照近日在網路廣泛流傳，引發關注。

紫牛新聞報導，照片中的女孩伍涵表示，今年因母親舊電腦故障，維修後將多年照片備份到雲端，她翻閱時意外發現這張2009年的合影。「我不看到這張照片，根本完全想不起來。」她說，就連本科畢業時都沒想到還有這張照片，直到碩士畢業前重新翻到，才決定重拍。

伍涵回憶，9歲那年由父親帶著她，與父親友人一家到北京旅遊，參觀了清華與北大，只在清華門口留下合影。「天很熱，汗流浹背，空中還飄著像柳絮一樣的東西，別的我真記不清了。」

畢業典禮當天，伍涵主動對父親說：「老爸，你當年和我在清華門口拍了一張照片，我們在同一個地方再拍一張留個紀念吧。」父女於是回到二校門前，重現17年前相同的站位與動作。

據報導，伍涵的父親伍先生畢業於廣州美術學院，年輕時曾報考當時的中央工藝美術學院、也就是現在的清華大學美術學院，但未能錄取。他表示，當年帶女兒到清華，就是希望替自己完成未圓的夢。

他回憶拍照時曾對女兒說：「老爸當年沒考上這個清華美院，希望你能完成。」女兒當時只是笑了笑。

伍先生從女兒幼兒園開始培養她學畫，希望未來朝設計方向發展。不過伍涵坦言，高中以前一直把畫畫當興趣，主修理科，也曾參加化學競賽，「我以前覺得藝考是考不上大學的人才走的。」父女曾因此出現不同意見。

第一次報考清華時，伍涵因專業考試創作題「走題」落榜。伍先生說，女兒當時「在床上大哭了一場」，他安慰她：「失敗沒什麼，只要你不停努力，成功只是來得晚一點。」

報導指出，之後她到東莞復讀一年。伍涵表示，那段經歷讓自己調整心態，「最壞不過是什麼學校都沒考上，也不會更差了。」第二年，她順利考入清華美術學院，本科期間取得保送資格，繼續攻讀碩士，今年順利畢業。

談起兩張照片，伍先生說，17年前背著9歲的女兒時「很輕」，如今再次背起已長大的她，「孩子長大了，父親也逐漸老了。」伍涵則擔心父親腰傷，拍照時不斷詢問「你沒事吧」，拍完便趕緊下來。

伍先生表示，現在最關心的是女兒的健康與安全，而不是學業，「她自律，從不用我們擔心學習，就怕她在外面熬夜。」

伍涵說，父親平時很少談起照片背後的心願，只反覆對她說過一句話：「你看，你9歲的時候就帶你來過清華了，我就是有一種冥冥之中天注定的感覺，你會上清華。」

精華 FAQ

  • 伍涵因母親舊電腦故障維修，將多年照片備份到雲端，翻看時意外發現2009年的合影。她原本都已忘記，直到碩士畢業前才想到要重拍留念。

  • 伍先生年輕時曾報考清華美院前身中央工藝美院未果，因此帶女兒到清華，希望她替自己完成未圓的夢，也盼她未來能走向設計與藝術道路。

  • 她第一次報考因專業考試創作題走題而落榜，之後到東莞復讀一年調整心態，第二年順利考入清華美院，本科再獲保送資格，最終完成碩士畢業。

上一則

遊客邀「比腕力」 啪一聲…嘉峪關景區NPC手臂被掰斷

下一則

清華院系畢業照 連2年同一孩童坐C位 不太尊重學生？

延伸閱讀

翁虹女兒高中全A畢業 獲UCLA錄取 還獲得獎學金

翁虹女兒高中全A畢業 獲UCLA錄取 還獲得獎學金
成都25歲外賣女孩 逆襲考研成功 計畫每天攢50元生活費

成都25歲外賣女孩 逆襲考研成功 計畫每天攢50元生活費
中國最高齡產婦癱瘓後 「天賜」的父親：我爭取活110歲

中國最高齡產婦癱瘓後 「天賜」的父親：我爭取活110歲
17歲就拿金馬影后…李小璐戀愛腦毀了事業 嘆完全沒戲拍

17歲就拿金馬影后…李小璐戀愛腦毀了事業 嘆完全沒戲拍

熱門新聞

中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
孫穎莎（下排左一）、王曼昱（下排左二）身著學位服照片出現在上海交大安泰經管學院校友牆，攝於2026年6月27日。 （取材自澎湃新聞）

孫穎莎、王曼昱畢業照 上海交大校友牆看得到了

2026-06-28 02:26
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮