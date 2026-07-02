父女在清華門前留影… 17年後她讀完碩士「原地復刻」

2009年，9歲的伍涵趴在父親肩頭，2026年畢業季，伍涵以清華碩士的身分復刻同一姿勢 。（取材自紫牛新聞）

2009年，9歲的伍涵趴在父親肩頭，2026年畢業季，伍涵以清華碩士的身分復刻同一姿勢 。（取材自紫牛新聞）

17年前，一名父親帶著9歲女兒在清華大學二校門前拍下一張合影，並鼓勵她未來考上清華；17年後，女兒順利完成清華大學本科及碩士學業，畢業當天與父親回到同一地點，以相同姿勢重拍照片。這組跨越17年的對比照近日在網路廣泛流傳，引發關注。

紫牛新聞報導，照片中的女孩伍涵表示，今年因母親舊電腦故障，維修後將多年照片備份到雲端，她翻閱時意外發現這張2009年的合影。「我不看到這張照片，根本完全想不起來。」她說，就連本科畢業時都沒想到還有這張照片，直到碩士畢業前重新翻到，才決定重拍。

伍涵回憶，9歲那年由父親帶著她，與父親友人一家到北京旅遊，參觀了清華與北大，只在清華門口留下合影。「天很熱，汗流浹背，空中還飄著像柳絮一樣的東西，別的我真記不清了。」

畢業典禮當天，伍涵主動對父親說：「老爸，你當年和我在清華門口拍了一張照片，我們在同一個地方再拍一張留個紀念吧。」父女於是回到二校門前，重現17年前相同的站位與動作。

據報導，伍涵的父親伍先生畢業於廣州美術學院，年輕時曾報考當時的中央工藝美術學院、也就是現在的清華大學美術學院，但未能錄取。他表示，當年帶女兒到清華，就是希望替自己完成未圓的夢。

他回憶拍照時曾對女兒說：「老爸當年沒考上這個清華美院，希望你能完成。」女兒當時只是笑了笑。

伍先生從女兒幼兒園開始培養她學畫，希望未來朝設計方向發展。不過伍涵坦言，高中以前一直把畫畫當興趣，主修理科，也曾參加化學競賽，「我以前覺得藝考是考不上大學的人才走的。」父女曾因此出現不同意見。

第一次報考清華時，伍涵因專業考試創作題「走題」落榜。伍先生說，女兒當時「在床上大哭了一場」，他安慰她：「失敗沒什麼，只要你不停努力，成功只是來得晚一點。」

報導指出，之後她到東莞復讀一年。伍涵表示，那段經歷讓自己調整心態，「最壞不過是什麼學校都沒考上，也不會更差了。」第二年，她順利考入清華美術學院，本科期間取得保送資格，繼續攻讀碩士，今年順利畢業。

談起兩張照片，伍先生說，17年前背著9歲的女兒時「很輕」，如今再次背起已長大的她，「孩子長大了，父親也逐漸老了。」伍涵則擔心父親腰傷，拍照時不斷詢問「你沒事吧」，拍完便趕緊下來。

伍先生表示，現在最關心的是女兒的健康與安全，而不是學業，「她自律，從不用我們擔心學習，就怕她在外面熬夜。」

伍涵說，父親平時很少談起照片背後的心願，只反覆對她說過一句話：「你看，你9歲的時候就帶你來過清華了，我就是有一種冥冥之中天注定的感覺，你會上清華。」