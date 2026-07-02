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遊客邀「比腕力」 啪一聲…嘉峪關景區NPC手臂被掰斷

中國新聞組／北京2日電
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甘肅嘉峪關一名景區NPC日前與遊客互動時，對方主動提出掰手腕，導致其左臂肱骨骨折...
甘肅嘉峪關一名景區NPC日前與遊客互動時，對方主動提出掰手腕，導致其左臂肱骨骨折並暈倒，後續接受手術治療。（取材自大河報）

甘肅嘉峪關一名景區NPC（Non-Player Character，意為非玩家角色）日前與遊客互動時，因對方主動提出掰手腕，過程中突然發力，導致其左臂肱骨骨折並暈倒，後續接受手術治療。當事人程先生表示，目前醫療費用均由自己負擔，已報警處理，手術隔天發現涉事遊客已將他拉黑。景區表示事件仍在處理中。

綜合媒體報導，程先生受公司外派至嘉峪關方特景區擔任NPC，負責與遊客互動及舞台演出。6月16日下午3時左右，他與其他NPC在固定點位進行發放「銀票」、猜拳、伏地挺身、深蹲等互動遊戲時，一名遊客主動提出要掰手腕。

程先生表示，雙方開始互動後，對方突然發力，「直接把我胳膊掰斷了。」他說，當時聽到一聲響，手臂立即骨折並暈倒。

事發後，景區領隊與同事立即將他送醫。嘉峪關市第一人民醫院CT報告顯示，其左側肱骨下段骨折，骨折端明顯錯位。程先生表示，自己還伴有神經損傷，目前已完成手術，檢查、醫療及手術費用均由自己支付。

據報導，程先生於6月19日報警。警方工作登記顯示，景區向警方表示，程先生為外協員工，是在工作期間與遊客互動時受傷，景區已啟動調查程序；若對處理結果不滿，可循勞動監察等途徑維權。

程先生表示，目前正與景區、派遣公司及第三方中介協商，若後續沒有實質進展，將透過司法途徑維護權益。

對於是否接受過互動安全培訓，程先生表示，景區未曾針對遊客過激互動或身體對抗進行明確培訓，也沒有規定NPC是否可以與遊客掰手腕，「沒有說允許，也沒有說不允許，沒有明確規定。」

報導指出，程先生表示，擔任景區NPC只是兼職，自己長期接受跆拳道訓練，曾獲2019年山西省一項跆拳道賽事男子青年組63公斤級冠軍。

景區回應稱，事件正在處理中；嘉峪關市文旅局則表示，目前尚未接獲相關反映，將進一步了解情況。

河南澤槿律師事務所主任付建表示，若程先生所述屬實，涉事遊客在掰手腕過程中突然發力致人骨折，若被認定存在過失，依法應承擔人身損害賠償責任，賠償範圍包括醫療費、誤工費、護理費等，若構成傷殘，還可依法主張殘疾賠償金。

付建認為，程先生是在工作時間、工作場所內履行NPC互動職責時受傷，符合工傷認定條件，可依法申請工傷；工傷保險給付與向遊客主張侵權賠償屬不同法律關係，原則上可同時主張，但部分實際支出不得重複獲賠。

程先生事後受訪表示，「我手術的第二天，遊客直接把我拉黑了。」目前事件仍在協商處理中。

甘肅嘉峪關一名景區NPC日前與遊客互動時，對方主動提出掰手腕，導致其左臂肱骨骨折...
甘肅嘉峪關一名景區NPC日前與遊客互動時，對方主動提出掰手腕，導致其左臂肱骨骨折並暈倒，後續接受手術治療。（取材自大河報）

精華 FAQ

  • 程先生在景區固定點位與遊客互動時，對方主動提出掰手腕，未料過程中突然發力，造成他左臂肱骨骨折並當場暈倒，隨後被同事送醫治療。

  • 他已完成手術，檢查、醫療及手術費用先由自己支付，6月19日也已報警。景區稱正在調查處理，程先生則表示若協商無進展，將考慮走司法途徑。

  • 律師認為，若遊客確實在掰手腕時突然用力致人骨折，可能要負人身損害賠償責任；而程先生若符合工作中受傷條件，也可依法申請工傷認定與相關給付。

甘肅

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