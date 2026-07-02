銷售規模快速增長 中國具身智能產業發展向好

中國國家稅務總局6月30日公布的稅收數據顯示，今年1至5月，全國具身智能產業發展向好，總體銷售規模快速增長，產品及服務愈發適配企業轉型升級需求，賦能下游高技術服務業發展，產業集群效應明顯。

中新社報導，稅收數據顯示，1至5月，中國全國具身智能產業企業銷售收入在2025年全年增長13.9%的基礎上實現22.4%的較快增速。從細分領域看，機器人本體與整機製造、ＡＩ算法與軟體集成、系統集成與行業應用企業銷售收入分別同比增長30.1%、24.5%和27.9%，核心零部件製造企業銷售收入同比增長6.8%。

1至5月，中國全國工業企業購進的具身智能機器人總金額同比增長2.3倍，反映出具身智能機器人與工業生產融合持續加深。同時，配套服務銷售收入快速增長，以系統集成部署運維保障等為代表的資訊系統服務銷售收入同比增長一點九倍。

1至5月，中國全國具身智能產業對下游軟體和資訊技術服務業、科學研究和技術服務業的銷售收入，占產業總銷售收入的比重分別為25.5%和12.7%，占比分別較去年同期提高11.9個和4.8個百分點。

目前全國近九成具身智能產業企業集中在廣東、北京、上海、浙江、江蘇，其餘少量分布在遼寧、山東、陝西、安徽等十個省市。