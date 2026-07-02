我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

化學鑰匙石英 中國拚半導體材料國產替代

記者陳湘瑾／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國半導體材料國產替代持續升溫。媒體分析，AI算力需求及國產替代帶動半導體設備、材料產業成長，隨著中國晶圓廠擴產，上游材料包括素有「化學鑰匙」之稱的電子級氫氟酸、石英材料也成為中國推動國產替代的重點領域。

中國氟化工廠商多氟多今年以來股價累計漲逾八成。公司表示，受上游無水氫氟酸及硫酸價格上漲帶動，電子級氫氟酸價格近期已上漲20%至30%，公司目前4萬噸產能維持高利用率。

不過，多氟多1日表示，2025年度與2026年第一季半導體級氫氟酸營收占比不足2%，且目前沒有六氟化鎢生產線。

多氟多表示，自主研發的G5級電子級氫氟酸已穩定供應台積電南京廠、三星、華虹、長鑫存儲等晶圓及記憶體大廠。外界期許隨著全球半導體產業景氣度持續上行，供應鏈自主可控需求日益迫切。

半導體石英材料也是中國積極推動國產替代的重點。石英零組件廠商凱德石英表示，公司長期投入8吋及12吋半導體高階石英零組件研發，目前已打入半導體產業鏈上游核心環節，並與中國主要晶圓製造廠建立穩定合作關係。將持續擴充高階石英製品產線，配合中國產業發展，加速半導體石英材料國產替代。

供應鏈

上一則

小行星預警 中國擬建天地監測網絡 將望遠鏡送入太空

下一則

香港恆指上半年下跌10.7% 亞太股市表現最差

延伸閱讀

「黃金產業」中國氟化工 搭上AI擴張淘金潮

「黃金產業」中國氟化工 搭上AI擴張淘金潮
中國功率半導體廠 紛通知漲價

中國功率半導體廠 紛通知漲價
AI基建需求爆發…中國算力金屬掀漲價潮 企業緊急備料

AI基建需求爆發…中國算力金屬掀漲價潮 企業緊急備料
中國重押AI產業 十五五經濟隱憂

中國重押AI產業 十五五經濟隱憂

熱門新聞

中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
孫穎莎（下排左一）、王曼昱（下排左二）身著學位服照片出現在上海交大安泰經管學院校友牆，攝於2026年6月27日。 （取材自澎湃新聞）

孫穎莎、王曼昱畢業照 上海交大校友牆看得到了

2026-06-28 02:26
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮