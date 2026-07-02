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跨越世紀雙向奔赴…美飛虎隊老兵後代攜百名學生訪武漢

中國新聞組╱北京2日電
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「飛虎隊友誼使者美國青少年湖北行」代表團，7月1日晚間9時20分許順利抵達武漢。...
「飛虎隊友誼使者美國青少年湖北行」代表團，7月1日晚間9時20分許順利抵達武漢。(取材自極目新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

飛虎隊友誼使者美國青少年湖北行代表團抵達武漢，將以五天行程展開校園、文化與歷史交流，延續飛虎隊跨越世紀的中美情誼。

由美中航空遺產基金會主席傑夫·格林率領的「飛虎隊友誼使者美國青少年湖北行」代表團，7月1日晚間9時20分許順利抵達武漢。隨行人員包含飛虎隊老兵後代威廉·坎登伯格，以及美國飛虎隊友誼學校師生一行約100人。代表團將在當地開展為期五天的訪問，通過一系列深入的文化與歷史參訪活動，傳承跨越世紀的飛虎情誼，促進中美兩國青少年之間的交流。

極目新聞報導，時隔一年再次踏上荊楚大地的傑夫·格林笑著表示：「武漢的朋友們，大家好！再次來到武漢特別開心，這次我們帶來了大概100名美國學生，明天我們會和武漢的師生見面交流。」他強調，湖北沉澱了大量與二戰相關的歷史和飛虎隊往事，「能和中國學生交流，意義重大，我們會向孩子們講述飛虎隊的故事，讓這段歷史融入他們的生活。」

在7月1日至5日的行程期間，代表團將開展多項重要交流。主要進度包括在武漢理工大學舉辦「2026飛虎隊青少年領袖對話會」，並為湖北省首批「飛虎隊友誼學校」授牌。此外，兩國青少年將在湖北大學進行傳統文化體驗交流，並在光谷田長霖中心舉行文化交流晚會。代表團後續還將參觀黃鶴樓、湖北省博物館、人形機器人創新中心，並體驗光谷空軌，展開系列參訪。

回顧這段深厚的情誼背景，傑夫·格林介紹，1998年成立的美中航空遺產基金會原有700名飛虎隊隊員，過去20年裡，已先後帶領500多名隊員回到中國走訪50多個城市。歷史上著名的往事發生在1944年，20歲的美國飛虎隊員格倫·本尼達駕駛戰機時被日軍擊中墜落湖北監利，所幸身負重傷的他被當地村民冒死相救，游擊隊護送他至新四軍第五師師部醫治，並得到李先念的悉心照料，兩人因而結下深厚友誼。

本尼達生前念念不忘中國軍民的救命之恩，曾三次回到中國重訪故地。他2010年不幸辭世後，其夫人遵照遺願將其部分骨灰安放在李先念故居紀念園。為了紀念這次跨越國界的生死救援，監利市周老嘴鎮的三個村落甚至在2017年合併更名為「飛虎隊村」。去年7月，格林也曾帶領老兵後代及夏令營學生前往紅安祭奠。

7月1日晚，美國飛虎隊老兵後代、美中航空遺產基金會教育委員會成員威廉·坎登伯格夫...
7月1日晚，美國飛虎隊老兵後代、美中航空遺產基金會教育委員會成員威廉·坎登伯格夫婦抵達武漢。（取材自湖北日報）

由美中航空遺產基金會主席傑夫·格林率領的「飛虎隊友誼使者美國青少年湖北行」代表團...
由美中航空遺產基金會主席傑夫·格林率領的「飛虎隊友誼使者美國青少年湖北行」代表團，7月1日晚間9時20分許順利抵達武漢。(取材自極目新聞)

精華 FAQ

  • 代表團由美中航空遺產基金會主席傑夫·格林率領，成員包括飛虎隊老兵後代威廉·坎登伯格，以及美國飛虎隊友誼學校師生，總計約100人。

  • 行程包含在武漢理工大學舉辦青少年領袖對話會、為友誼學校授牌，並在湖北大學體驗傳統文化，另有文化晚會與多處城市、科技景點參訪。

  • 1944年飛虎隊員格倫·本尼達在湖北受傷後獲村民與新四軍救治，後來多次返華致謝；其骨灰部分安放紀念園，當地還有村落更名為飛虎隊村。

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