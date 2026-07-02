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楊子家族坑10萬散戶、套現28億 立案查1個月後罰950萬

中國新聞組╱北京2日電
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黃聖依和楊子。（取材自微博）
黃聖依和楊子。（取材自微博）

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文章摘要整理：

巨力索具因誇大商業航天業務預期遭河北證監局重罰，楊子家族套現與散戶損失同步受關注，後續恐面臨民事索賠。

中國證監會立案調查1個多月後，對楊子家族的「清算」正式拉開帷幕。由於楊子前妻為知名女星黃聖依，家族動向備受矚目。河北證監局6月26日晚間向巨力索具（中國規模大索具製造公司）發布「行政處罰事先告知書」，認定該公司發布誤導性陳述，惡意蹭「商業航天」熱點。對此，監管部門對上市公司、時任董秘張雲及時任總經理楊超合計處以950萬元罰款，這場坑了10萬散戶的題材炒作鬧劇，正式進入追責環節。

中國新聞周刊報導，這家傳統索具製造企業在2025年底至2026年初，多次在互動平台刻意放大其商業航天相關業務的預期，導致股價瘋漲超240%。直至2026年2月，公司才坦承其航天訂單占全年營收不足0.5%。此舉遭河北證監局認定為誤導性陳述，對巨力索具處以450萬元罰款，張雲及楊超也分別被罰款300萬元與200萬元。此罰單正式落地後，隨即引發網友強烈不滿，紛紛諷刺評論：「套現28億，才罰不到1000萬？那以後這個事只會愈來愈多！」

巨力索具本輪炒作吸引大量散戶高位入場，股東戶數在短短數月內暴增10.04萬戶。然而截至6月30日收盤，股價已由年內高點下挫逾50%，追高的散戶面臨實打實的慘重虧損。許多投資人在網路上無奈留言表示：「罰款都進了國庫，投資人一分賠償都沒有。」

中國人民大學財政金融學院教授鄭志剛對此解讀，此處罰凸顯了監管從嚴治信息披露的態度，虛假披露擾亂市場，歷來是嚴懲重點，受損股民可透過訴訟追責。福建證威律師事務所主任律師謝保平也指出，根據證券法，符合條件的受損投資人有權提起民事賠償訴訟，要求上市公司、實控人楊子家族及董監高承擔連帶賠償責任。

巨力索具自2010年上市至今16年，累計淨利潤僅6.35億元，但楊子家族卻透過減持、股權質押等手段累計套現超過28億元，金額高達企業盈利的4.5倍。此外，天眼查信息顯示，巨力集團已於6月10日完成工商變更，創始人楊建忠卸任董事長，楊子也徹底退出集團高管序列。面對人事大換血、監管處罰與股民索賠的三重壓力，楊子家族正迎來前所未有的風暴。

另據自媒體報導，黃聖依和楊子去年初結束長達17年的婚姻，絕大多數人都以為，她只是熬夠了長期的言語打壓，厭倦了壓抑窒息的相處，才果斷選擇放手止損。但隨著楊子家族被立案調查，外界才慢慢看清全貌：這場婚姻的落幕，根本不只是簡單的感情不和，有網友表示「黃聖依先跳船，這婚離對了」。

精華 FAQ

  • 河北證監局認定巨力索具在互動平台刻意放大商業航天業務預期，構成誤導性陳述，藉題材炒作推升股價，因此對公司與相關高管合計罰款950萬元。

  • 報導指出，巨力索具吸引大量散戶高位入場，股東戶數短期暴增逾10萬戶，但股價之後從高點回落超過50%，追高者承受明顯虧損，且目前主要是行政罰，未直接補償股民。

  • 除了公司遭罰，楊子家族長期透過減持、股權質押等方式累計套現逾28億元，遠高於公司累計淨利，且家族高層已出現人事變動，讓監管追責與股民索賠話題升溫。

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