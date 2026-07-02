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泰山景區建135公里刀片圍網 挨批粗暴 文旅局：管不了

中國新聞組／北京2日電
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泰山景區設135公里刀片網防驢友闖入，引發爭議。（視頻截圖）
泰山景區設135公里刀片網防驢友闖入，引發爭議。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

泰山景區因在周邊設置135公里刀片刺繩隔離網遭批評粗暴，官方則強調是為防火、保護生態與阻止違規穿越，爭議持續延燒。

有「五嶽之首」稱號的泰山，近日因景區周邊設置長達135公里的刀片刺繩鍍鋅隔離網，將非遊覽區域層層圍堵引發爭議，儘管景區稱目的是在防止驢友違規進山用火，且阻隔設施預留了農業生產、生物遷徙通道，仍被大批網民和多家媒體罵上熱搜第一，批評泰山景區「拿刀片圍山」做法粗暴且破壞生態，一「網」了之有損民眾進山權益甚至可能阻礙火災救援，離譜的是，泰安文良局竟稱「管不了景區」。

每日經濟新聞報導， 近日有多位泰安市民及戶外愛好者反映，泰山景區周邊建成長達135公里的刀片刺繩鍍鋅隔離網，景區此前稱該工程旨在防火防蟲，但仍引發爭議。

「泰山幾千年來都是老百姓的山，這幾年卻用刀片鐵絲網圈起來了」，泰安市民張先生表示，「防火可以理解，但用邊境線的標準來圍山，是不是用力過猛了？」不少網民認為，如果有動物遷徙移動至鐵絲網處，被阻攔或是受傷怎麼辦？也有人認為，景區此舉或是為了防止部分「驢友」逃票；另有網民認為：「多少年都沒有著火過，現在會著火？不管你信不信，我信了」。

據公開資料，2022年泰山景區提出「天羅、地網、人哨、水盾」立體防控體系，「地網」就是這圈刺繩。一期62公里，二期續擴。加上前後配套，整個「環泰山森林防火廊道」總投入約2519.3萬元（人民幣，下同），目的在建立「天羅、地網、人哨、水盾」築牢森林資源安全屏障，沿林緣及重點防範區新建刀片刺繩隔離網135公里，有效封堵違規進山路口800餘處，消除「驢友」非法穿越等人為隱患。

事件被曝光之初，有媒體詢問泰安市文旅局，一名工作人員很無奈地說「我們也管不了人家景區」；後來隨著輿論批評發酵，官方才陸續回應。

中國新聞周刊報導，泰安市12345熱線工作人員稱，景區表示設置相關設施主要目的「是為確保防火安全、生態安全、人民群眾尤其是驢友的生命安全等」，與正常遊覽路線「不交叉、不重疊」，且預留農事生產、生物遷徙通道，以及大量健身休閒免費開放區域。

對於有網民提出刀片刺繩網可能影響野生動物遷徙，泰安市生態環境局工作人員稱對此高度常重視，泰山景區管委會及政府部門均在研究處理此事。

目前有網民表示，部分鐵絲網疑似已被拆除，以及如果有市民、遊客翻越鐵絲網時不慎受傷該如何定責等問題，該接線人員表示，「景區管理部門也非常重視，下一步將深入調查論證」。

泰山景區設135公里刀片網防驢友闖入，引發爭議。（視頻截圖）
泰山景區設135公里刀片網防驢友闖入，引發爭議。（視頻截圖）

近日，有網民發布視頻稱，泰山景區周邊設置了帶刀片的螺旋鐵絲網，長度約135公里。...
近日，有網民發布視頻稱，泰山景區周邊設置了帶刀片的螺旋鐵絲網，長度約135公里。（取材自紅星新聞）

精華 FAQ

  • 景區表示主要目的是防止違規進山、野外用火與非法穿越，同時降低森林火災和生態破壞風險，並以此建立更完整的防火管控體系。

  • 批評者認為用刀片刺繩大範圍圈山，不僅破壞景觀與生態，也可能阻礙動物遷徙、影響市民進山權益，甚至增加救援與受傷風險。

  • 文旅局曾表示管不了景區，引發輿論不滿；之後12345與生態環境部門稱已重視此事，將就安全、遷徙通道與責任問題進一步調查論證。

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泰山景區「刀片圍山」 評論：用力過猛 不美觀也沒氣度

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