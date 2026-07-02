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泰山景區「刀片圍山」 評論：用力過猛 不美觀也沒氣度

中國新聞組／北京2日電
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泰山景區設135公里刀片網防驢友闖入，引發爭議。（視頻截圖）
泰山景區設135公里刀片網防驢友闖入，引發爭議。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

泰山景區以長達135公里刀片刺繩隔離網封堵非遊覽區，雖有防火與安全考量，卻被批評用力過猛、破壞景觀，並可能帶來新風險，應改採更精細管理。

泰山景區周邊建起長達135公里的刀片刺繩鍍鋅隔離網封堵非遊覽區域事件引發關注，多個評論認為，泰山景區為防山火風險和人員遇險事件的動機無可厚非，但「拿刀片圍山」似乎有些用力過猛。讓無數文人墨客登臨的「天下第一山」被以懶惰粗暴、用於防範違法犯罪的刀片刺繩「圈禁」，既不美觀也不安全，更沒氣度。即便說的因是「驢友」，傳遞出來的潛台詞也是「此山是我開，非請莫進來」的暗喻，可謂是「山川未近，人心已遠」。 

每日經濟新聞評論指出，這道逐年逐段「織」起來的隔離網，某種程度也反映著景區管理的現實困境。近些年，戶外運動熱度攀升，擅自進入非開放區域的徒步者不少，山火風險和人員遇險事件時有發生，景區管理者既要應對驢友擅闖帶來的安全隱患，又要守住生態安全的底線，壓力可想而知。

但「拿刀片圍山」是不是有些用力過猛？保障安全確實不易，但方式方法恐怕不止「拉網圈山」這一種，在形象上是一種自損，更何況，隔離網的存在不僅會破壞自然景觀，還有可能阻礙野生動物遷徙。

極目新聞評論指出，泰山景區公號曾稱建立隔離網是為了森林防火、防治病蟲害以及杜絕驢友非法穿越。但當人們看到那道冰冷森嚴的鐵絲網如警戒線般纏繞於蔥鬱山嶺之間時，也難免會心頭一緊：見證華夏文明，讓無數文人墨客登臨的「天下第一山」何至於被如此「圈禁」？既不美觀，也不安全，更沒氣度。

首先，這種帶滾刀刺繩的鐵絲網常見於軍事禁區或國境防線，多用於防範違法犯罪、抵禦外敵。一座名山的管理者以對待「入侵者」的態度來對待遊客，傳遞出來的潛台詞是「此山是我開，非請莫進來」暗喻。 其次，名山大川是大自然賜予所有人的共同財富，管理方非山林的「主人」，公共自然資源不能被任何主體以「管理」之名「獨占」。

最令人憂心的是，這一圈號稱防範風險的鐵絲網本身就可能製造新的風險，為何不把錢花在建智能化瞭望塔、完善熱成像監控設備、組建專業巡護隊伍上？

一圈了之看似一勞永逸，實則懶惰粗暴。與其用刀片和尖刺割裂人與山的情感聯結，不如效仿已有的成功經驗，在關鍵路口設置智能卡口，在野徑沿線加密警示標識，同時為真正的徒步愛好者設計限流式的生態登山通道，拿捏好保護與開放之間的分寸，才能讓泰山既守住平安，也留住情懷。

精華 FAQ

  • 景區方面稱主要是為了防森林火災、病蟲害擴散，以及降低驢友擅闖非開放區域所引發的遇險風險，反映管理端對安全與生態壓力的回應。

  • 因為刀片刺繩常見於軍事或防犯罪場景，套用到名山管理上顯得懶惰粗暴，既破壞自然景觀，也讓人感到被排拒，還可能阻礙野生動物遷徙。

  • 建議把資源投入智能瞭望塔、熱成像監控、專業巡護隊與關鍵路口卡口，並在野徑加密警示，同時設計限流式生態登山通道，兼顧安全與開放。

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