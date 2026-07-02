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又高又帥的兒子北大畢業了 白俄總統盧卡申科出席典禮

記者林則宏／北京2日電
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盧卡申科（右一）小兒子尼古拉（右二）從北大畢業了，獲生物工程雙學位，盧卡申科30...
盧卡申科（右一）小兒子尼古拉（右二）從北大畢業了，獲生物工程雙學位，盧卡申科30日特地去北大參加畢業典禮。 （取材自X平台）

AI摘要

文章摘要整理：

白俄總統盧卡申科赴北京出席小兒子尼古拉的北大、白俄國大雙學位畢業典禮，並與中方商談深化教育合作及生技產業合作。

白俄羅斯國家通訊社（白通社）與俄羅斯衛星通訊社（俄通社）報導，白俄羅斯總統盧卡申科6月30日出席「北京大學—白俄羅斯國立大學2026年本科生雙學位項目」畢業典禮暨學位授予儀式，盧卡申科的小兒子尼古拉也是本屆畢業生之一。盧卡申科在與北京大學領導層會談時，還提議深化兩國在教育領域的合作。

儘管如今已有愈來愈多國家領導人的子孫輩開始學習中文，如塞爾維亞總統武契奇曾透露，他的小兒子正在學習中文。俄羅斯總統普亭、美國總統川普也都曾表示，他們的孫女、外孫女都在學習中文，但直接將孩子送至北京接受正規教育的外國領導人仍不多見。

新華社報導，6月29日上午，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見盧卡申科。白通社指出，會見後，兩國元首進行了傳統家宴式交流，盧卡申科此行是對中國進行「工作訪問」。

從兩國兩領導人會面地點、形式來看，盧卡申科此次到訪北京主要目的應是出席兒子的畢業典禮。盧卡申科似乎也刻意在培養尼古拉，多次帶他出席重要外交場合。

中新社早前報導，今年5月9日，盧卡申科曾帶尼古拉出席紀俄羅斯紀念衛國戰爭勝利81周年閱兵活動。而早在2015年，尼古拉就曾隨盧卡申科參加紀念中國人民抗日戰爭勝利70周年閱兵式。

白通社指出，2022年，白俄羅斯國立大學與北京大學簽署共建生物技術本科聯合培養項目的協議，2025年7月又簽署同專業碩士項目的合作協議。迄今，共有25人參加白俄羅斯—中國聯合教育項目，尼古拉是今年五名同時獲得兩所大學文憑的白俄羅斯畢業生之一。

盧卡申科在與北京大學領導層會談時，提議深化兩國在教育領域的合作，「讓在這裡（北京大學）求學的年輕人所學到的知識與經驗，能夠在白俄羅斯遍地開花。」白通社指出，雙方還探討兩國大學共同培養出的學生，應依託中國技術在白俄羅斯創辦實體企業。

盧卡申科說，「首要就是製藥行業。我們的合作方向聚焦生物技術，因此貴方（中國）在藥品、疫苗研發生產方面的經驗與技術，對我們而言價值極高。」

2019年4月25日第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間，白俄羅斯總統盧卡申科...
2019年4月25日第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間，白俄羅斯總統盧卡申科（圖左）帶著兒子尼古拉赴人民大會堂，參加與大陸國家主席習近平的會面後準備離開，如今尼古拉已自北京大學畢業。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他出席北京大學與白俄羅斯國立大學雙學位項目的畢業典禮暨學位授予儀式，且其小兒子尼古拉也是本屆畢業生之一。

  • 他提議深化中白在教育領域的合作，並希望北京大學培養的人才與經驗能回到白俄羅斯落地，進一步促成實體企業發展。

  • 報導指出，尼古拉曾於今年5月9日隨父親出席俄羅斯衛國戰爭勝利81周年閱兵，也曾於2015年參加中國抗戰勝利70周年閱兵。

白俄羅斯 普亭 川普

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