穿旗袍、謝中國球迷 挪威球星哈蘭德女友「接地氣」

伊莎貝拉在社交媒體上發布穿中國風旗袍的照片。（取材自小紅書）

挪威 隊時隔28年闖進世界盃 足球賽16強，陣中王牌哈蘭德 （Erling Haaland）的女友伊莎貝拉（Isabel Haugseng Johansen）在透過社群平台發文感謝球迷的支持，配文包含中英雙語版本，更使用中國球迷對哈蘭德的暱稱「哈寶」，引發熱烈討論。

紅星新聞報導，伊莎貝拉寫下：「16強，我們來啦！太激動了，又親眼見證哈寶打進這顆關鍵進球，幫助挪威成功晉級下一輪。來自中國的每一句加油，我們都有收到，感謝大家的愛與支持，只想分享這一刻的喜悅給你們，一起繼續前進！」

其中，她特別使用中國球迷熟悉的「哈寶」稱呼，被不少網友認為誠意十足，成功拉近與中國球迷的距離。

事實上，伊莎貝拉自世界盃開賽前便積極經營中國社群平台。她於6月9日正式進駐抖音，首支影片邀請哈蘭德一同入鏡，哈蘭德還笑著向網友表示：「請大家友好一點。」伊莎貝拉則說，她已看過許多中國網友創作的有趣影片與留言，很高興能加入中國社群平台與大家互動。目前，她的抖音帳號已累積約25.4萬名粉絲。

隔天，她再開設小紅書帳號，分享旅行、美食與穿搭內容，包括身穿黑色旗袍拍攝照片、介紹挪威美食，並透露想挑戰吃火鍋，還曾以中文喊出「加油」，開設短短三天便吸引超過10萬人追蹤，目前粉絲數已達22.2萬。

伊莎貝拉這屆世界盃則全程陪伴哈蘭德征戰，她先前分享與哈蘭德同遊紐約的照片，在抖音獲得超過60萬個讚，成為她目前最受歡迎的貼文。

由於積極經營中國社群、融入在地文化，並多次公開感謝中國球迷，伊莎貝拉近來在中國累積相當高的人氣，不少網友親切稱她為「嫂子」，也形容她「接地氣」、「很尊重中國球迷」。她發布動態時，還經常被網友調侃為「嫂子親自下場營業」。

哈蘭德女友社媒上感謝中國球迷，曾分享美食發布穿旗袍照片，被網友稱接地氣。（小紅書帳號截圖）