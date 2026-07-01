中國第一所機器人學校開學 首批30台受訓

6月29日，中國首個以大腦賦能、智能體集成為核心內涵，以加速機器人產品熟化、推動機器人落地應用為核心目標的機器人行業綜合性、高能級產業賦能平台——杭州機器人學校正式開學。 (中新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 杭州機器人學校六月三十日開學，首批三十台機器人入學受訓。

杭州機器人學校六月三十日開學，首批三十台機器人入學受訓。 重點二： 課程先依保全、家政、導覽等崗位分類，再植入邏輯大腦。

課程先依保全、家政、導覽等崗位分類，再植入邏輯大腦。 重點三：部分陪伴機器人將加入情感識別與記憶增強，朝自主思考發展。

中國第一所機器人學校「杭州機器人學校」6月30日正式開學，首批30台機器人會先按保全、家政、導覽等不同崗位培訓，再裝入「邏輯大腦」學習執行技能，而一些機器人會被賦予情感識別等功能，培養自主思考能力，最終能走進家庭。

綜合浙江日報及杭州網6月30日報導，目前大多數中國企業生產的機器人還無法自主思考、學習，市面上的機器人普遍給人「頭腦簡單、四肢發達」的印象，它們能跳舞等全靠預設程序，一旦離開既定場景就會淪為「昂貴的鐵疙瘩」。

浙江大學機器人研究院院長朱世強表示，作為機器人學校發起方之一，浙江大學研發了基於「VL2A」架構的「邏輯大腦」，讓機器人能學會特定崗位的專業技能。

浙江大學為機器人設計的培養路徑是，先評估機器人的硬件與運動能力，再按安保、家政、導覽等崗位分科培養，裝入「邏輯大腦」，培訓結束後機器人須接受嚴格考核，通過者將獲頒證書，成為機器人進入特定行業的通行證。

機器人學校還培訓「陪伴機器人」，為它們灌輸情感識別、記憶增強等功能，幫助其自主思考和學習。在測試中，測試員坐在沙發上輕聲嘆氣，身旁的「陪伴機器人」識別後，立即主動安慰，並說笑話逗測試員開心。

中國國家自然科學基金委員會高技術中心研究員劉進長認為，杭州機器人學校有望真正推動機器人從「可動」提升至「能幹活」的產品，幫助機器人產業邁上新階段。

6月29日，浙江杭州，體驗者在杭州機器人學校門口遛機器狗。 (中新社)

圖為機器人進行乒乓球運動訓練。 (中新社)