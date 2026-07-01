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免鑽孔、免改外牆…破解多國法規 美的冷氣PortaSplit橫掃歐洲

中國新聞組／北京1日電
在歐洲搶購狂潮中，美的PortaSplit堪稱是話題度最高的單品。（取材自中國證...
在歐洲搶購狂潮中，美的PortaSplit堪稱是話題度最高的單品。（取材自中國證券報）

AI摘要

文章摘要整理：

美的PortaSplit以免鑽孔、易安裝且兼顧效能的設計，成功破解歐洲住宅冷氣安裝限制，成為熱浪下的暢銷商品，但未來仍受環保法規升級挑戰。

歐洲近日遭遇罕見熱浪侵襲，法國、西班牙、義大利德國等地氣溫直飆，長期被視為「非必需品」的家用冷氣瞬間成為搶手貨。據悉，中國家電品牌美的、格力、海信等在歐洲市場銷售全面飆升，其中美的一款名為PortaSplit的分體式移動冷氣更因「一機難求」登上熱搜，被網友戲稱是「歐洲特供卡BUG神器」。

綜合經濟觀察報、中國證券報報導，美的PortaSplit今年以來已出貨超過20萬台，較去年全年翻倍成長，在德國、法國、英國、西班牙及北歐持續熱銷。美的集團表示，受極端高溫推升需求影響，當地多款機型已售罄，工廠目前正加班趕工，並改採中歐班列運輸補貨，將配送時間由海運約30天縮短至15至25天，以因應市場需求。

據報導，PortaSplit售價約999至1500歐元，價格算不上便宜，但仍受到歐洲消費者追捧，是因它精準解決歐洲住宅安裝冷氣的長年痛點。歐洲不少住宅屬於歷史建築，外牆禁止鑽孔，租屋族也無法自行改裝，即使能安裝傳統分體式冷氣，人工費動輒高達1500至2000歐元，還得等待數周甚至數月才能施工。

美的海外團隊因此與德國研發團隊共同開發PortaSplit，採用免鑽孔、免工具安裝設計，室外機可直接固定在窗戶支架，不必改動建築外牆，成功符合德國、法國、義大利、西班牙及瑞士等國規範。產品同時保留分體式冷氣壓縮機外置的優勢，相較一般移動式冷氣，噪音更低、製冷效果更佳。該款冷氣去年更入選時代雜誌「全球最佳發明」。

據分析，PortaSplit之所以被中國網友戲稱為「卡BUG神器」，是因產品幾乎精準踩在歐洲各項法規門檻上。例如採用R32冷媒，充填量僅0.62公斤，低於法國需額外檢驗的2公斤門檻；靜音模式運轉噪音35分貝，符合德國夜間噪音標準；能源效率SEER達6.1，也剛好符合瑞士A++能效等級最低要求。不少中國網友笑稱，「美的法務、研發和設計團隊應該一起領年終獎。」

不過，PortaSplit未來仍面臨挑戰。根據歐盟最新F-Gas環保法規及瑞士「化學品風險削減條例」修訂內容，自2027年起，新進口的小型分體式及移動式冷氣設備所使用冷媒的全球暖化潛勢值（GWP）須低於150，而PortaSplit採用的R32冷媒GWP值高達675，未來若未改用新一代環保冷媒，恐將無法繼續在歐洲市場銷售，也意味這款現象級產品未來仍須持續升級，才能延續熱銷氣勢。

精華 FAQ

  • 因為它能在不鑽孔、不改外牆的前提下安裝，特別適合歷史建築與租屋族。加上製冷表現優於一般移動冷氣，正好解決歐洲長期缺乏家用冷氣的痛點。

  • 今年以來已出貨超過二十萬台，較去年全年翻倍成長，在德國、法國、英國等地熱銷。因需求暴增，多款機型售罄，工廠也加班並改用中歐班列補貨。

  • 歐盟F-Gas新規與瑞士相關條例要求，2027年起小型冷氣冷媒GWP須低於150，但PortaSplit使用R32的GWP為675。若不改用新冷媒，恐影響後續銷售。

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