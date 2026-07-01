湖北景區10萬薪徵「仙女散花」見習生 3200人報名 海歸也搶

去年景區也曾招募暑期NPC兼職演員。(取材自極目新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 湖北恩施地心谷景區以高薪徵募暑期見習生，吸引逾3200人報名，職缺含仙女散花等演出角色，景區並承諾全程公開甄選。

暑假旅遊旺季將至，中國各地景區再掀「搶人大戰」。湖北恩施蝶舞清江·地心谷景區日前推出「最強見習生」招募計畫，祭出10萬元（人民幣，下同）招募12名暑期見習生，不僅包吃、包住、包往返交通，還提供10天實習機會，消息曝光後迅速衝上熱搜，短短一周便吸引超過3200人報名，其中不乏「985」名校研究生及海外名校畢業生。

據極目新聞報導，這次招募涵蓋創意策畫、導遊解說、旅拍攝影、景區營運管理及演出NPC等五大類職位，其中最受矚目的莫過於「仙女散花」與「直立人」兩個沉浸式演出角色。「仙女散花」需吊鋼索完成空中演出，對體態及表演能力都有要求；「直立人」則全程不能說話，只能透過肢體動作及吼叫與遊客互動，趣味十足。

景區表示，選拔不設學歷門檻，評選重點放在創意、能力與個人特色。

薪酬上，除了每日基礎薪資，表現最優異者可獨得2萬元「最強見習生獎」，另設有多項5000至8000元專項獎及數碼獎品等。

雖然主打「不限學歷」，但報名者卻都來頭不小。據悉，報名者中除了在校大學生、研究生外，也有海歸。來自蘇州大學的研究生姚伶俐在履歷中列出數千字經歷，包括完成馬拉松、徒步秦嶺、古箏八級及活動策畫等十多項專長；畢業於英國伯明翰大學的胡瑞婷，不僅擁有雅思7.5分成績及英語導遊證照，更曾遊歷20多個國家，熟悉恩施在地文化，還會跳土家擺手舞及演唱山歌。

此外，也有曾在三峽人家、屈原故里等景區擔任NPC演員，或經營旅遊短影音帳號累積上萬粉絲的報名者。

事件曝光後，不少網友直呼這是「暑期工天花板」，並稱「現在景區徵人比企業校招還卷」、「連研究生都來搶，可見就業壓力真的不小」、「旅遊、工作、賺錢一次完成」。

但高薪招募也引發不少網友質疑是否是炒作，甚至懷疑名額早已內定。對此，景區透過官方微信回應，強調核心團隊大多出身大山，深知年輕人缺乏機會的不易。景區表示，希望提供一個讓有創意、有能力的年輕人展現自己的舞台，而非只是一場行銷活動。

為了回應公平性質疑，景區也承諾，所有招募流程將公開透明，先從履歷中篩選300人進入線上面試，並透過官方抖音全程直播，再選出50至100人參加線下決選，同樣全程公開，接受外界監督。

湖北恩施蝶舞清江·地心谷景區日前推出「最強見習生」招募計畫，祭出10萬元招募12名暑期見習生。(取材自極目新聞)