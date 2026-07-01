印度遊客「霸占」張家界玻璃橋 席地坐、大聲唱歌…網轟沒素養

多名印度遊客在狹窄的玻璃棧道上長時間席地而坐、拍照並大聲唱歌嬉鬧。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 張家界大峽谷玻璃橋傳出印度遊客聚眾席地拍照唱歌，造成通道受阻；經多方勸導後才離開，事件引發網友批評並討論景區管理與外籍遊客規範。

近日，中國知名景區湖南張家界大峽谷玻璃橋發生一起涉外觀光 衝突事件，多名印度 遊客在狹窄的玻璃棧道上長時間席地而坐、拍照並大聲唱歌嬉鬧，導致後方通行通道嚴重受阻。面對景區安保人員與熱心民眾的勸阻，該群遊客起初採取「冷處理」甚至強硬回懟，影片曝光後迅速登上社群平台熱搜，引發公眾對「涉外遊客公共秩序管理」強烈關切。

根據現場目擊者6月26日拍攝的影片顯示，高空玻璃棧道本身通行空間就相當有限，且屬於單向或限流的核心觀光動線，這群印度遊客卻直接在橋面席地落座大合照，甚至興致高昂地高歌起來。景區安保人員發現後立即上前勸導；不料，這群遊客起初「裝作聽不懂中文」不予理會，隨後，有熱心遊客主動以英語上前交涉，建議他們移步至側邊的觀景台拍照，對方卻以「外出遊玩是個人自由」為由強硬回懟，拒絕配合。

最終，在景區管理方展開多輪耐心溝通與協調後，這群遊客才終於起身讓出通道。雖然未造成肢體衝突，但已讓整條棧道的遊覽秩序陷入短暫癱瘓。

事件在微博 等平台發酵後，隨即引爆輿論，網友們紛紛表達不滿，譴責這類行為缺乏公共素養，直言出門旅遊理應入鄉隨俗，自由的前提是尊重他人，尤其高空玻璃橋本就有承重與安全考量，集體紮堆靜坐不僅自私，更是把安全當兒戲；也有人調侃對方是中文裝聾、英文硬頂，精準試探景區底線。

不少反思管理體制的聲音將矛頭指向景區的應變能力，認為景區管理方可能存在怕麻煩、怕涉外標籤、怕輿情的心理，導致面對不文明行為時安保太過寬容，呼籲對於這種拒絕配合的行為應該果斷拉入景區黑名單，用重罰建立威懾，而不是一味地耐心勸導。

隨著國際遊客入境旅遊的熱度持續回升，如何管理外籍遊客的不文明行為，正成為各大景區精細化管理的新考驗。部分博主也在社群上發文，類似東京迪士尼先前遭遇的海外遊客過道聚眾跳舞事件，皆反映出公共規則引導的迫切性。

多名印度遊客在狹窄的玻璃棧道上長時間席地而坐、拍照並大聲唱歌嬉鬧。(取材自微博)