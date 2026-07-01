非法占據3年… 恒大許家印19億倫敦豪宅 他竟是「受益人」

中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 恒大創辦人許家印涉欺詐風波，其倫敦頂級豪宅遭凍結無法處置，卻被瑞典籍遊民在門廊占住三年，凸顯資產追討與法律漏洞交錯的荒謬局面。

中國恒大 集團創辦人許家印近年深陷巨額債務與詐欺風波，隨著該集團破產資不抵債，其轉移至海外的資產動向引發全球關注。最新消息指出，登記在許家印前妻丁玉梅名下、位於英國倫敦騎士橋的一棟頂級豪宅，因涉及跨國司法凍結而無法處置，這棟全英國最昂貴的住宅，如今竟被一名瑞典 籍遊民「非法占據」門廊長達三年，成為這場豪門破產風暴中的另類焦點。

綜合媒體報導，全案最新司法進度顯示，許家印已於2026年4月承認欺詐、濫用資金等多項罪名，目前正等候判刑。由於該豪宅登記在具有加拿大公民身分的丁玉梅名下，受到多國司法部 門凍結令保護，清盤人暫時無法直接將其出售或變現，讓這棟房產的未來充滿變數。

這棟位於海德公園旁的豪宅共七層樓、45間房，內部配備116扇防彈玻璃窗與室內恆溫泳池。2020年1月，許家印與好友聯手以2.1億英鎊（約2.78億美元、18.9億人民幣）購入，創下英國單一住宅最高交易紀錄。然而，許家人與債權人如今都未能入住，反而是58歲的瑞典裔前科技記者安德斯（Anders Fernstedt）成為第一批「受益者」。他因車禍撞傷脊椎且工作不順，最終流落街頭。

根據英國法律，「非法占據住宅內部」屬刑事犯罪，但安德斯「鑽空」僅用雨傘在門廊搭建簡單帳篷與愛犬同住，未進入「住宅內部」；安德斯在此擺滿書籍、花卉與玩具，日常便在門前閱讀、曬太陽。由於他始終未闖入建築物內部，也未造成任何破壞，原屋主與清算方亦未實際使用，警方及鄰居至今都無法將其驅離。根據當地法規，若他持續占領門廊滿10年且無人維權，甚至有權申請變更產權。

媒體痛批，這起荒謬的景象諷刺許家印處心積慮轉移資產的手段。調查顯示，丁玉梅在全球擁有總值高達2.85億美元的眾多物業，包含溫哥華港景豪公寓及倫敦33套高檔住宅，目前均在法庭凍結令與清盤人的追討攻防中。

許家印在2021年爆發危機後，一邊在前端演戲宣稱負責，丁玉梅則在後端透過離岸公司轉移高達60億美元資產，並在2023年完成「技術性離婚」資產切割。如今惡果顯現，巨額資產雖在海外冰封，卻阻礙了債權人的追討之路。