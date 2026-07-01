我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

砍社安金對年長女性衝擊較大 職場上薪資不平等影響

黑絲襪女抬腳搭車把 綠源電動車擦邊行銷 網轟：物化女性

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「綠源電動車」發布多條「擦邊」行銷的影片陷入輿論風暴。（取材自微博）
「綠源電動車」發布多條「擦邊」行銷的影片陷入輿論風暴。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

綠源電動車官方短影片因以黑絲襪模特兒搭車把製造擦邊效果，被網友批評物化女性與低俗行銷，雖已下架部分影片，仍引發對品牌形象的強烈質疑。

中國知名電動車品牌「綠源電動車」旗下官方旗艦店的短影片帳號，近日因發布多條疑似「擦邊」行銷的影片而陷入輿論風暴。在其中一則引發強烈爭議的「午休教學」影片中，畫面中的模特兒身穿黑色絲襪、包臀短裙與高跟鞋，甚至直接將雙腳高高搭在電動車的把手上。這種刻意營造曖昧與低俗氛圍的拍攝手法，在網路引發軒然大波。雖然涉事影片在遭到檢舉後已被商家緊急下架，但該帳號內仍保留多條風格類似的影片，持續引發公眾不適。

荔枝新聞報導，該事件曝光後，大批網友紛紛湧入社群平台表達強烈不滿與質疑。許多人直言，這種畫面與正常的電動車產品展示毫無關聯，完全是為了博取眼球而毫無底線地消費女性，讓人看了感到被冒犯。更有女性消費者痛批，品牌把低俗當有趣，這種行銷手段只會拉低品牌的檔次。

針對該抖音帳號在簡介中自稱「是很愛玩梗的不正經官方」，網友們也毫不留情地反諷，強調「不正經不等於沒底線」，品牌這次顯然是玩梗玩到大翻車。

面對排山倒海的輿論壓力，綠源電動車旗艦店的線上客服回應，對引發爭議致以歉意，並表示涉事影片已經下架；然而，當媒體試圖聯繫品牌官方及背後認證主體「浙江綠源資訊科技有限公司」以取得更進一步的正式回應時，對方不是未能接通，就是以「打錯了」為由，匆匆掛斷電話，消極的應對態度令大眾更加不滿。

媒體對此點評指出，品牌在網際網路時代追求流量與曝光率無可厚非，但「流量密碼」絕不該建立在踐踏公眾審美與道德底線的基礎上。綠源電動車作為深耕市場多年的老牌企業，試圖透過「低俗擦邊」來迎合年輕群體，這種飲鴆止渴的「黑紅路線」雖然能短暫賺足點閱率，損害的卻是長期累積下來的品牌信任度。

精華 FAQ

  • 爭議影片中，模特兒穿黑絲襪、包臀短裙與高跟鞋，還把雙腳抬搭在電動車把手上，刻意營造曖昧與低俗氛圍，因此引起大量批評。

  • 輿論認為影片與產品展示毫無關聯，只是為吸睛而消費女性，讓人感到被冒犯；也有人指出品牌把低俗當成有趣，嚴重拉低企業形象。

  • 線上客服表示對爭議致歉，並稱涉事影片已下架；但媒體致電官方與認證主體時，對方多次未接或以打錯為由掛斷，讓外界認為態度消極。

電動車 抖音

上一則

DeepSeek率先實行離尖峰差異收費 尖峰時段價格翻倍

下一則

中商務部：加拿大豌豆澱粉傾銷 加徵73.5%保證金

延伸閱讀

電動車籃裡被放用過的粉色假陽具 河南女這動作讓全網怒了

電動車籃裡被放用過的粉色假陽具 河南女這動作讓全網怒了
「我可以不是第一次 未來老婆不行」 衣物消毒液廣告翻車

「我可以不是第一次 未來老婆不行」 衣物消毒液廣告翻車
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了
「有票去不了現場」布魯克林世界盃廣告 暗示貝克漢家族鬧劇卻翻車

「有票去不了現場」布魯克林世界盃廣告 暗示貝克漢家族鬧劇卻翻車

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
孫穎莎（下排左一）、王曼昱（下排左二）身著學位服照片出現在上海交大安泰經管學院校友牆，攝於2026年6月27日。 （取材自澎湃新聞）

孫穎莎、王曼昱畢業照 上海交大校友牆看得到了

2026-06-28 02:26
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法
研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成