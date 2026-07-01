黑絲襪女抬腳搭車把 綠源電動車擦邊行銷 網轟：物化女性

「綠源電動車」發布多條「擦邊」行銷的影片陷入輿論風暴。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 綠源電動車官方短影片因以黑絲襪模特兒搭車把製造擦邊效果，被網友批評物化女性與低俗行銷，雖已下架部分影片，仍引發對品牌形象的強烈質疑。

中國知名電動車 品牌「綠源電動車」旗下官方旗艦店的短影片帳號，近日因發布多條疑似「擦邊」行銷的影片而陷入輿論風暴。在其中一則引發強烈爭議的「午休教學」影片中，畫面中的模特兒身穿黑色絲襪、包臀短裙與高跟鞋，甚至直接將雙腳高高搭在電動車的把手上。這種刻意營造曖昧與低俗氛圍的拍攝手法，在網路引發軒然大波。雖然涉事影片在遭到檢舉後已被商家緊急下架，但該帳號內仍保留多條風格類似的影片，持續引發公眾不適。

荔枝新聞報導，該事件曝光後，大批網友紛紛湧入社群平台表達強烈不滿與質疑。許多人直言，這種畫面與正常的電動車產品展示毫無關聯，完全是為了博取眼球而毫無底線地消費女性，讓人看了感到被冒犯。更有女性消費者痛批，品牌把低俗當有趣，這種行銷手段只會拉低品牌的檔次。

針對該抖音 帳號在簡介中自稱「是很愛玩梗的不正經官方」，網友們也毫不留情地反諷，強調「不正經不等於沒底線」，品牌這次顯然是玩梗玩到大翻車。

面對排山倒海的輿論壓力，綠源電動車旗艦店的線上客服回應，對引發爭議致以歉意，並表示涉事影片已經下架；然而，當媒體試圖聯繫品牌官方及背後認證主體「浙江綠源資訊科技有限公司」以取得更進一步的正式回應時，對方不是未能接通，就是以「打錯了」為由，匆匆掛斷電話，消極的應對態度令大眾更加不滿。

媒體對此點評指出，品牌在網際網路時代追求流量與曝光率無可厚非，但「流量密碼」絕不該建立在踐踏公眾審美與道德底線的基礎上。綠源電動車作為深耕市場多年的老牌企業，試圖透過「低俗擦邊」來迎合年輕群體，這種飲鴆止渴的「黑紅路線」雖然能短暫賺足點閱率，損害的卻是長期累積下來的品牌信任度。