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DeepSeek率先實行離尖峰差異收費 尖峰時段價格翻倍

中國新聞組╱北京1日電
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AI摘要

文章摘要整理：

DeepSeek宣布V4正式版將在七月中旬上線，並採用峰谷差異收費，高峰時段API價格翻倍，引發開發者對成本與調度策略的討論。

電費採離尖峰差異費率的做法，也即將被中國人工智慧（AI）企業「深度求索」（DeepSeek）採用。據上海第一財經報導，6月29晚，多位開發者反映收到DeepSeek上線V4正式版並調整計費的郵件。郵件提到，DeepSeek V4正式版計畫7月中旬正式上線，屆時還將同步調整API定價策略，引入峰谷定價機制，「以更合理地配置資源、提升服務穩定性」。

第一財經指出，在DeepSeek官方首頁也公告，API服務預計7月中旬開始採用峰谷定價策略，「高峰時段價格為平時價格2倍」。

具體來看，尖峰時段的定義是北京時間每日9時至12時和14時至18時，幾乎覆蓋中國開發者和企業用戶最主要的工作時間。

在價格方面，V4 Pro高峰時段緩存命中輸入價格為人民幣0.05元/百萬Tokens，緩存未命中輸入價格為6元/百萬Tokens，輸出價格為12元/百萬Tokens。V4 Flash高峰時段緩存命中輸入價格為0.04元/百萬Tokens，緩存未命中輸入價格為2元/百萬Tokens，輸出價格為4元/百萬Tokens。

這意味著，DeepSeek V4正式版雖未整體漲價，但用戶如在尖峰時段調用模型API，成本將直接翻倍。

報導稱，消息發布後引來眾多開發者熱議。有開發者認為，這一時間畫分對中國國內用戶並不友好，但對於歐美等時區用戶而言，大部分調用時間落在谷時段，某種程度上更像是在「造福海外用戶」。

也有不少開發者表示理解。一位長期使用DeepSeek API的開發者告訴記者，目前DeepSeek的定價本身已經處於行業較低水準，即便高峰時段漲價至2倍，整體成本仍具有競爭力。「真正關鍵的不是價格，而是V4正式版的能力升級幅度」。

第一財經指出，從行業視角來看，峰谷定價或許意味著AI雲端服務正在走向成熟。有開發者提到，算力不再統一「一口價」，Token越往後成本越趨近於電價模式，未來其他大陸國產大模型大概率也會跟進彈性定價，算力按時段分層計費將成為行業常態，但這確實會給中小開發者增加調度成本。

這也意味著，未來開發者的使用習慣將被重新塑造，峰谷定價會倒逼開發者做緩存和任務調度，更多批量任務可能被調度至低谷時段運行，任務編排能力將成為開發者控制成本的新競爭力。

精華 FAQ

  • 核心變化是導入峰谷定價機制，讓API在尖峰時段收費提高為平時的兩倍。雖然整體沒有全面漲價，但使用者若在工作時段大量調用，成本會明顯上升。

  • 尖峰時段為北京時間每日九點到十二點，以及十四點到十八點，幾乎涵蓋中國開發者與企業用戶最常使用模型的工作時間，因此對本地用戶影響較大。

  • 短期看會增加中小開發者的調度與緩存管理成本，但也可能促使批量任務轉向低谷時段執行，讓任務編排能力成為控制成本的重要競爭力。

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