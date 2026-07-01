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停更5年後…70後、80後 「西祠胡同」喊你回家

中國新聞組／北京1日電
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「西祠胡同」7月1日重新上線。（視頻截圖）
「西祠胡同」7月1日重新上線。（視頻截圖）

繼「天涯社區」6月1日恢復訪問後，中國老牌BBS論壇「西祠胡同」停更5年後也將迎來回歸；「西祠胡同網」微信公眾號日前發布「致西祠老友的一封信」，西祠運營團隊在信中表示，「西祠胡同」7月1日重新上線。

據澎湃新聞報導，西祠運營團隊表示，此前長期停止更新，核心原因源於前期專案交接糾紛；2020年12月，西祠公司曾將網站源碼與整體資料庫，交付軟體發展公司進行新版本反覆運算開發，但因程式開發過程中存在多處漏洞與安全隱患，2021年4月，原網站下線，西祠自此進入停擺狀態。

該團隊稱，2022年5月，福州飛揚公司通過公開司法拍賣，正式入主西祠，全面承接西祠品牌與整體運營權益。但在後續交接工作中，原軟體發展公司拒不按照合約約定移交網站源碼與原始資料庫，交接工作徹底停滯。目前，相關糾紛仍在司法訴訟流程中，這也是西祠胡同多年無法正常回歸、遲遲未能重啟上線的根本原因。

西祠團隊稱，目前新版西祠已初步完成智慧化升級，接入西祠自研大模型，全面應用於會員身分審核、貼文內容篩查、圖片合規審核等全站治理場景，依託AI智慧治理體系，打造更安全、更純淨、更穩定的網路社區環境，讓西祠徹底告別過去的不穩定問題。

對於後續服務，該團隊稱回歸後的西祠將在電子商務平台、同城服務等方面發力。

作為中國最早一批成名的社區網站，西祠胡同1998年成立，鼎盛期旗下註冊用戶超過3000萬人；西祠自創立初期即開始開放式運營模式，即站方管理和維護社區平台及分類目錄，由用戶自行創建討論版、自行管理、自行發展，自由發表訊息、溝通交流。

此前，「天涯社區」暫停運營3年多後，於2026年6月1日正式恢復訪問。「天涯社區」創建於1999年，在2000年代初期，它是中國民間時政評論、公共知識分子發表觀點及激盪思想的重要網路陣地。

天涯、貓撲、西祠胡同一代人的青春回憶陸續回歸，有網友回憶道，2000-2015年這15年裡，徹底消失的文字論壇不勝枚舉，榕樹下、西祠胡同、貓撲、流浪網、校內網等等，它們每一個都曾經照亮過一代人四處流浪的心靈。還有人開始憧憬，「貓撲和校內網是不是也要回來了」。

雖然天涯社群和西祠胡同重新回歸，但後續將在全新的、關注的社群媒體時代接住流量，取得更好的發展，還有待觀察。

「西祠胡同」7月1日重新上線。（取材自西祠胡同官網）
「西祠胡同」7月1日重新上線。（取材自西祠胡同官網）

精華 FAQ

  • 運營團隊表示，核心原因是前期專案交接失敗，原軟體公司未依約移交網站源碼與原始資料庫，相關糾紛至今仍在司法訴訟流程中。

  • 新版西祠已初步完成智慧化升級，接入自研大模型，用於會員身分審核、貼文內容篩查與圖片合規審核，目標是提升安全、純淨與穩定性。

  • 西祠成立於1998年，曾是早期知名社區網站，鼎盛期註冊用戶超過3000萬。回歸後將布局電子商務平台與同城服務，尋求新發展。

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