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瀋陽理髮店推「免費染黃毛」 80後、90後限時回憶青春

中國新聞組／北京1日電
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瀋陽一家理髮店在店門口懸掛宣傳海報，稱「80、90逆中登免費染黃毛」宣布將展開為...
瀋陽一家理髮店在店門口懸掛宣傳海報，稱「80、90逆中登免費染黃毛」宣布將展開為期一個月的免費染髮活動。（取材自極目新聞）

遼寧瀋陽一家理髮店近日推出「1980、90叛逆中登免費染黃毛」活動，在店門口懸掛宣傳橫幅，引發網路關注。店家表示，活動為期一個月，僅限男性參與，每天前5位顧客可免費染髮，推出活動的目的，是讓同齡人「回憶青春」。

極目新聞報導，位於瀋陽的「你型我塑美髮沙龍」近日在店門口設置大型宣傳拱門，橫幅寫有「80、90叛逆中登免費染黃毛」字樣。相關影片在網路流傳後，引發網友討論，不少人留言表示想前往嘗試。

6月29日，影片拍攝者高先生告訴記者，自己是附近居民，近期第一次看到店外掛出的橫幅，此前沒有見過類似活動。他表示：「我是1989年的，也有想法染一個，還沒禿頭。」高先生說，當天經過時，附近商場正常營業，現場客流量正常。

6月30日，店家負責人楊先生向記者介紹，活動剛推出兩天，預計持續一個月。他表示，活動對象限定男性顧客，每天前5位到店者可以完全免費染髮，超過名額後收取約20元人民幣服務費，顧客也可以選擇將染膏帶回自行染髮。

據報導，楊先生表示，活動推出後，店內客流暫時沒有明顯增加，「有人來染，但大多數人還是觀望、熱鬧的心態，真正實現去染黃髮的1980、90後還是比大多數人少。」

據了解，近來短視頻平台上出現不少網友分享染黃髮的影片，也讓相關話題受到關注。部分網友表示，這類活動讓人聯想到年輕時流行的染髮造型，希望透過嘗試找回過去的感覺。

對於此類現象，華中師範大學社會學系副教授梅志罡表示，這可以理解為一種回憶青春與宣洩壓力的社會行為。

梅志罡說：「1980、90後進入中年後，對青春充滿懷念，染黃髮是對過往美好生活的一種留戀。」

店家表示，此次活動主要希望透過特殊宣傳方式吸引關注，讓顧客參與不同於日常造型的體驗。活動雖然在網路上引起討論，但實際到店染髮的人數仍較有限，多數民眾仍處於了解和觀望階段。

相關活動推出後，也有其他地區出現類似宣傳。報導指出，近期新疆伊犁、江蘇常州等地，也有理髮店推出面向不同年齡層的免費染黃髮活動，並在社群平台引發討論。

精華 FAQ

  • 店家推出「1980、90叛逆中登免費染黃毛」活動，主打讓80、90後男性免費染黃髮，並以醒目橫幅與拱門宣傳，吸引路人和網友關注。

  • 活動為期一個月，僅限男性參與，每天前五位到店顧客可完全免費染髮，超出名額後則需支付約20元人民幣服務費。

  • 店家認為是特殊宣傳與體驗方式，目的是吸引關注；學者則指出，這反映80、90後進入中年後對青春的懷念，以及藉造型宣洩壓力的社會行為。

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