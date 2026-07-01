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憑聊天紀錄定罪「賣淫」？護士遭開除 法院判醫院賠償

中國新聞組／北京1日電
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廣西賀州市一名女護士因遭匿名舉報與男子開房，被醫院認定涉嫌非法性交易並解除勞動關係。女護士提告後，法院認為，醫院僅憑微信聊天紀錄，無法證明雙方存在非法交易，且未經相關部門認定，醫院無權以此解除勞動合同，終審判決醫院支付違法解除勞動合同賠償金11萬餘元（人民幣，下同，約1.6萬美元）。

大風新聞報導，涉事醫院一名工作人員表示：「我們這裡現在沒有這個護士了。」該人士稱，自己今年才到職，不認識該護士，也不了解相關情況。

涉事女子馬曉蓮32歲，原為廣西賀州市一家醫院神經外科護理師；判決書顯示，馬曉蓮於2013年7月進入該醫院工作，雙方簽訂勞動合同，在院任職近12年。

2025年5月21日，醫院收到匿名舉報，舉報人提供馬曉蓮與一名「桂林銀行黃男」的微信聊天紀錄。聊天中，黃男邀請馬曉蓮開房，馬曉蓮回覆：「轉錢給我，就可以。」黃某隨後轉帳，馬曉蓮又表示：「我沒錢了，等一下再給我500哦，我現在去開房。」

報導指出，醫院表示，收到相關聊天紀錄後，考慮到醫院聲譽及馬曉蓮個人名聲，未向公安機關報警。

2025年6月12日，醫院人力資源部向工會提出解除馬曉蓮勞動關係，認為她存在「生活作風不正當的失德行為」，並涉嫌非法性交易，違反醫院規章制度及醫務人員職業道德準則。

同年6月16日，醫院工會回覆稱，經審議後認為解除決定「事實基本清楚，程序合法」，同意醫院辦理後續手續。當日，醫院向馬曉蓮發出「終止契約書」。

據報導，馬曉蓮離職後，向賀州市勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁，要求醫院支付違法解除勞動合同賠償金約16.88萬元。2025年8月15日，仲裁委裁決醫院支付馬曉蓮違法解除勞動合同賠償金11萬餘元，並辦理解除勞動合同證明等相關手續。醫院不服，向法院提起訴訟。

法院審理認為，醫院依據匿名舉報提供的微信聊天紀錄，認定馬曉蓮涉嫌非法性交易，但醫院並無認定非法性交易的執法權，且馬曉蓮未受到公安機關治安處罰，也未被追究刑事責任。

法院指出，微信聊天內容雖涉及開房、金錢往來，但不能僅據此認定雙方存在非法性交易，也可能存在戀愛關係中的行為。因此，醫院以此解除勞動合同，不符合用人單位單方解除勞動合同的情形。

一審法院判決醫院支付馬曉蓮違法解除勞動合同賠償金11萬餘元。醫院上訴稱，馬曉蓮的行為已涉嫌賣淫，且相關情況被外界知悉，解除勞動關係是為避免影響擴大。

馬曉蓮則表示，醫院提供的微信聊天紀錄只是私人對話片段，內容不足以證明非法交易；她稱：「醫院解除勞動合約的事實依據不足，醫院主張她涉嫌非法性交易，但其提供的微信聊天記錄僅為私人對話片段，內容模糊且無其他證據佐證。」

報導指出，賀州市中級法院二審認為，醫院未提供充分證據證實馬曉蓮存在可單方解除勞動合同的情形，一審判決並無不當。2026年3月27日，賀州市中級法院終審判決：「駁回上訴，維持原判。」

精華 FAQ

  • 醫院接獲匿名舉報，取得她與男子的微信聊天紀錄後，認定其涉嫌非法性交易及生活作風不正當，遂依院內規章與職業道德要求解除勞動關係。

  • 法院指出，微信對話雖提到開房與金錢往來，但不足以單獨證明賣淫交易，且醫院無執法認定權，當事人也未受公安處罰或刑事追究。

  • 仲裁與法院均認定醫院屬違法解除勞動合同，終審維持原判，要求醫院支付11萬餘元賠償金，並辦理解除勞動合同證明等後續手續。

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