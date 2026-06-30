湖南這隻鴨有靈性…母雞被洪水困住 牠游過去「背」上岸

飼主的鴨子讓受困的母雞站在背上，帶著渡河。（視頻截圖）

近日網路流傳一段溫情滿滿的「跨物種救援」影片，引發大批網民熱烈討論。受強降雨影響，湖南省長沙寧鄉市日前因水庫洩洪導致河水暴漲。一隻黑母雞在河對岸覓食時，因洪水阻隔受困無法返航，飼主只能在岸邊焦急呼喚。危急時刻，飼主家中養的一隻鴨子竟主動挺身下水，一路游向同伴充當「海上坐騎」，穩穩地將黑母雞馱回岸邊，機敏有靈性的舉動讓網民驚呼：「小學課文裡寫的都是真的。」

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華聲在線報導，影片記錄下這溫馨又神奇的一幕，受困的黑母雞一見到鴨子靠近，便熟練地跳上鴨背安穩坐好，鴨子則沉著地頂著湍急水流向岸邊游去。在即將登岸時，一根粗大的塑料下水管道擋住去路，這隻被飼主戲稱為「神鴨」的鴨子採取「潛水」方式從管道下方鑽過，讓黑母雞先順勢跳上管道，再飛躍上岸，最終兩隻家禽皆平安脫險。

飼主的鴨子讓受困的母雞站在背上，帶著渡河。（視頻截圖）

目擊全過程的飼主既感動又好笑，忍不住讚嘆這隻鴨子「真有意思、太有靈氣了」。據飼主透露，這對「雞鴨生死交」經此一役後更是形影不離，連平時覓食都黏在一起。影片曝光後迅速在社群平台瘋傳，網友紛紛留言點讚，感嘆「萬物皆有靈，連雞鴨都有如此深厚的感情」、「鴨子沉著冷靜的智慧簡直給人類上了一課」。