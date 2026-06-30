雲南老農遭眼鏡蛇咬傷 妻學電視「吸毒」…這下慘了

紅河州常見眼鏡蛇。（取材自人民網／紅河州第三人民醫院提供）

雲南一名農民在種田時被眼鏡蛇咬傷，他的太太仿效影視作品中的「用嘴吸毒液」施救後，才送醫治療。結果太太自己也中毒，隔天也被送醫。所幸夫妻倆最後都康復出院。

人民網報導，一名元陽縣的老農民在自家務農時，被草叢中的眼鏡蛇咬到手指，他立刻出現傷口腫痛、頭暈乏力等中毒症狀。老農民的太太見狀，想到曾在電視上看過的方法，就未做任何防護措施直接用嘴巴吸吮傷口，以為能把毒液吸出。

患者被毒蛇咬傷之後的手。（取材自人民網／紅河州第三人民醫院提供）

不料，老太太將先生送醫後，自己也出現嘴唇、舌尖發麻的症狀，麻木感逐步擴散至臉與四肢，直到隔天全身酸軟無力，才被家屬送醫治療。

負責醫治兩名傷者的紅河州第三人民醫院表示，經研判確定傷人毒蛇為雲南本地孟加拉眼鏡蛇，神經毒素已侵入老農民的體內；而他的太太則因口腔黏膜直接接觸高濃度蛇毒，發生次生蛇毒中毒，神經毒素迅速進入血液循環，導致全身麻木。醫院的急救團隊表示，倘若救治稍有延誤，兩人極有可能面臨生命危險。

經治療後，兩名傷者已脫離險境，待身體康復後出院返家。

院方表示，若被毒蛇咬傷，切勿用嘴吸毒，因為口腔根本不法吸出深層毒液，施救者也容易中毒；也切忌切開傷口放毒，因為若毒液為血液毒素，會破壞人體凝血功能，切開傷口可能引發傷者大出血。

院方說，如果被蛇咬了，應該立即通報送醫，在等待期間可以先冷靜地離開現場，並限制被咬部位活動，但不要緊紮患肢；記住蛇的外貌特徵，以便救急人員判別蛇毒種類；用清水或生理鹽水沖洗傷口，切記用酒精或冰敷。