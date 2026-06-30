「跨欄女神」吳艷妮罕見素顏比賽 來不及化妝原因曝光

吳艷妮向來頂著濃妝出賽。（取材自微博）

2026全國田徑冠軍賽暨名古屋亞運選拔賽28日落幕，女子100公尺跨欄由吳艷妮以12秒99奪冠，刷新個人本季最佳成績，取得亞運參賽資格。向來以精緻妝容亮相的「跨欄女神」賽後自曝，預賽當天因睡過頭來不及化妝，「直接素顏上場」，相關發言引發網友熱議。

吳艷妮賽後表示，雖然奪冠，但對成績仍不滿意，「這次沒有跑得好，但是也拿了冠軍，也是對喜歡我的人的一種小回報，我後面會愈來愈好的。」她認為自己具備跑進13秒內的實力，若預賽未遇上每秒1.2公尺逆風，成績還能更快。

她也透露預賽前發生一段小插曲，「早上太早了，賴床直接睡過頭了，起來想算了不化妝了，直接素顏上的場，準備活動做了一半就去比賽了。」她笑稱，整場比賽幾乎是「打著哈欠」跑完。

儘管如此，吳艷妮仍在預賽以13秒12排名第一晉級；決賽則在每秒0.7公尺逆風下跑出12秒99奪金，比賽過程中，原本領先的莫家蝶跨越第九個欄架時不慎打欄摔倒，吳艷妮穩住節奏，最終率先衝線。

對於她分享素顏參賽的經歷，網友看法不一。有人表示，「哈哈哈素顏也挺好看的，皮膚好」、「素顏也很漂亮，我就喜歡這樣自信張揚的女孩」、「再有偏見也不能否認人家運動場的真實實力啊」。

也有網友認為，「她好在意她的外貌，好在意別人對她的評價」、「職業運動員比賽起床晚了，還特意說一下……這……」。

此外，也有不少人把焦點放在比賽本身，「說實話，摔倒的那個運動員速度是真快」、「前程太拚，後程身體支撐不了了，競技體育看的是全程和結果」，也有人認為，「感覺短期內莫家蝶就能威脅到吳艷妮在國內的地位」。

向來以精致妝容亮相的吳艷妮，因睡過頭「素顏出賽」。（取材自懂球帝）

向來以精致妝容亮相的吳艷妮，因睡過頭「素顏出賽」。（微博@孟巍威猛）