車主用高壓水槍洗蔚來新車…掉漆了 車企回應被轟甩鍋

蔚來電動車主用高壓水槍洗車時，車體出現疑似「掉漆」剝落的現象。（取材自微博）

近日有車主反映，蔚來ES9新車洗車時遭高壓水槍近距離沖洗，車漆出現剝落，引發熱議。蔚來29日回應表示，已與車主聯繫並完成說明，強調相關情況並非車漆品質缺陷，而是高壓水槍超出原廠規範使用所造成的物理性損傷。車企「洗車不當」的說法惹群嘲，網友紛酸「甩鍋」。

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蔚來表示，ES9前保險桿上部注塑件由業界主要供應商生產，並為多家豪華品牌供貨，品質符合相關標準。車漆厚度、附著力及耐刮擦、抗衝擊性能，也依據ISO及SAE等國際標準進行測試與驗證。

官方指出，生產過程中，每月都會對各車型、各車色進行100%畫格檢測及高壓沖水檢測，每年也會實施老化等型式試驗，以確認塗層的耐候性與可靠性。

針對外界關注的掉漆情況，蔚來表示，高壓清洗設備若超出原廠限定工況，噴射威力足以對車漆造成不可逆損傷。以商用高壓水槍為例，若噴嘴距離縮短至20公分內，衝擊力較50公分距離可提升數倍，局部壓力容易超過100bar。

蔚來指出，在此情況下，高壓水流可能破壞底漆與基材間的結合，若水流夾帶細小砂粒，還可能造成類似噴砂的磨損，導致漆膜剝落、清漆層出現裂紋、塗層分層，甚至飾條邊緣因進水產生鼓包。

官方強調，這些情況屬於超出設計工況造成的物理損傷，「並非材料品質缺陷」，相關洗車安全注意事項也是汽車產業普遍遵循的原則。

蔚來表示，《用戶手冊》已載明高壓洗車規範，建議噴嘴與車身保持50公分以上距離、水壓控制在100bar以下、水溫不超過60℃，並盡量垂直沖洗車身，避免近距離直沖保險桿等塑膠外飾件，以免造成損壞或進水。

蔚來電動車主用高壓水槍洗車時，車體出現疑似「掉漆」剝落的現象。（取材自微博）