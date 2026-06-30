我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自由通行掰了？伊朗放話管定荷莫茲 警告阿曼勿扯他國插手

委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋

手遊劇情踩731歷史紅線 「戀與深空」惹公憤 道歉敷衍？

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「戀與深空」涉嫌「民族傷痛」編號引公憤。（取材自觀察者網）
「戀與深空」涉嫌「民族傷痛」編號引公憤。（取材自觀察者網）

AI摘要

文章摘要整理：

《戀與深空》因0731編號、狼人闖入女性住所等劇情與文案引發爭議，官方雖多次道歉並修改，仍被質疑回應敷衍、審核失當。

人氣乙女手遊「戀與深空」6.0版本近日陷入上線以來最大爭議，其中劇情出現「人體試藥實驗檔案編號0731」，被大批玩家痛批觸碰民族歷史傷痛，引爆全網怒火。面對排山倒海的投訴，製作組29日發布聲明致歉，卻將事件歸咎「占位數字」、「敏感性不足」，再掀輿論風暴，連官媒也紛紛點名批評。

風波中，最受關注的是遊戲中「人體試藥記錄」檔案，編號竟標示為「A-0731」，內容還寫有「試藥人狀態極佳，配合度高」。由於「731」與侵華日軍731部隊在中國進行細菌戰及人體實驗的歷史密切相關，對中國社會而言具有高度敏感性，不少玩家認為，將「人體試藥」與「0731」並列，已非單純巧合，而是踩到民族歷史記憶的紅線。

製作組回應表示，0731只是沒有特殊含義的隨機占位資訊，並非刻意設計，已於第一時間修改內容，同時坦承內部審核及敏感度不足，未來將加強把關。不過後續被玩家發現，日本伺服器仍保留原編號，引發「雙標」質疑；更有網友指出，新編號「0611」同樣涉及歷史事件。

除了歷史爭議外，新角色敖尹的劇情設定也引發女性玩家反彈。官方宣傳片中，狼人設定的敖尹深夜翻窗闖入獨居女性住所，並搭配「引狼入室有什麼不好？只要探頭進去瞧瞧，她就會為你敞開大門」等台詞，相關畫面還包含翻越陽台、擅闖臥室及共睡一床等橋段。

面對質疑，製作組表示，「引狼入室」只是配合狼人角色設定的文案設計，並無其他含義，為避免爭議，已將相關宣傳文字統一修改為「純愛狼王」。不過中國婦女報、光明網等官媒指出，在社會高度重視女性居住安全的背景下，將越界行為浪漫化，容易傳遞錯誤價值觀。

此外，官方先前推出家園玩法宣傳時，還曾使用「不要在鍋裡洗澡」等文案，也遭部分網友質疑影射社會重大刑案，引發不滿。

儘管官方一口氣回應「0731」、「引狼入室」、「鍋裡洗澡」及其他多項爭議，並否認外界質疑的「海外定製角色」、「Valko諧音倭寇」等傳聞，但不少玩家仍認為，整份聲明始終圍繞「巧合」、「誤解」及「敏感度不足」，卻未真正回應玩家對劇情內容、角色安排及遊戲營運方向的核心質疑。

不少媒體也直言，「戀與深空」此次事件反映的不只是文案失誤，更是內容審核與價值判斷的缺失。對於一款主打女性市場、積極推動文化出海的國產遊戲而言，尊重歷史記憶、守住社會底線，遠比事後修改與危機公關更加重要。

「戀與深空」涉嫌「民族傷痛」編號引公憤。（取材自觀察者網）
「戀與深空」涉嫌「民族傷痛」編號引公憤。（取材自觀察者網）

精華 FAQ

  • 最主要爭議是劇情中的人體試藥檔案使用「A-0731」編號，被認為聯想到侵華日軍731部隊，觸碰中國社會對歷史傷痛的敏感神經，因而引發大量玩家與輿論反彈。

  • 官方表示0731只是隨機占位數字，並已修正內容，也承認審核與敏感度不足；但玩家發現日服仍留原編號，加上新編號再被指涉歷史事件，因此被批回應避重就輕。

  • 新角色敖尹的宣傳與劇情被指浪漫化越界行為，包括翻窗進屋、擅闖臥室與共睡一床等橋段；另有「不要在鍋裡洗澡」等文案也被質疑影射刑案，顯示內容把關不足。

日本

上一則

「戀與深空」空降新男主 被嫌醜還人設崩壞 玩家抵制

下一則

運20宣傳片尾有彩蛋 「小六」被猜測是六代機

延伸閱讀

「我可以不是第一次 未來老婆不行」 衣物消毒液廣告翻車

「我可以不是第一次 未來老婆不行」 衣物消毒液廣告翻車
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了
預言「外星人降臨台東」玄濟宮爭議連環爆 網友挖黑歷史

預言「外星人降臨台東」玄濟宮爭議連環爆 網友挖黑歷史
「莫離」熱度狂飆卻評價兩極 白鹿被讚演技翻身、網仍嫌古偶套路再現

「莫離」熱度狂飆卻評價兩極 白鹿被讚演技翻身、網仍嫌古偶套路再現

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

兒子用1根繩拴腦梗父跑步 1年後出現奇蹟

2026-06-27 20:45

超人氣

更多 >
最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位
歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」

歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網