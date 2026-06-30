「戀與深空」空降新男主 被嫌醜還人設崩壞 玩家抵制

敖尹採用歐美硬朗狼人肌肉造型，但被不少網友嫌醜。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《戀與深空》空降狼人男主敖尹後，因外型、建模與人設被批評與既有風格割裂，且牽涉女性安全議題，再加上營運資源分配爭議，迅速引發玩家大規模抵制。

人氣手遊「戀與深空」日前拋出震撼彈，在無任何劇情鋪墊與預熱情況下，公開第六位可攻略男主「敖尹」。然而，這位設定為狼人、EonCore科技董事長的新角色，其視覺形象一曝光便引發軒然大波，大量玩家質疑其建模審美與遊戲既有風格嚴重割裂，群起湧入官博痛批「太醜」，官博評論區在短時間內被怒火淹沒，留言飆破26萬條。

本次爭議的核心在於「美術風格的極端衝突」。「戀與深空」過去憑藉沈星回、黎深、祁煜、秦徹與夏以晝等五位男主細膩、精緻且符合東亞審美的視覺質感，成功吸引海量核心女性玩家。

反觀新男主「敖尹」，雖頂著狼人設定，卻採用偏向歐美硬朗、粗獷的寫實畫風。紅髮金瞳、面部骨骼厚重、獠牙外露的設計，被玩家形容為「完全不在同一個圖層」，甚至被指責建模細節粗糙，同時出現獸耳與人耳的「四耳」設定更是違和感十足。

此外，敖尹的人設與台詞也踩到了女性安全議題的紅線。宣傳中其以狼人身分闖入獨居女性家中，並說出「引狼入室有什麼不好」等對白，被大量玩家批評為「輕浮處理獨居女性安全」，缺乏對核心玩家群體的尊重與守護初心。

除了視覺與人設翻車，疊紙遊戲的營運策略更成為火上澆油的關鍵。玩家群體指出，現有男主的主線劇情更新節奏緩慢，部分角色牽絆劇情長達一年半未有實質推進，原先承諾的「凌肖轉正」也遲遲未見蹤影，官方卻將資源優先傾注給空降角色。

面對官方隨後在評論區以「再看看他亮亮的眼睛和毛茸茸的尾巴」等敷衍、賣萌式的話術回應，玩家的憤怒徹底失控。不滿情緒迅速轉化為實質行動，消費保平台單日投訴量暴漲突破2萬條，玩家強烈要求將敖尹降為不可攻略的NPC。更有大批憤怒的玩家在電商平台購買「牛糞」直接寄往疊紙公司總部，並備註要求「保密發貨、包臭」，抗議手段前所未見。