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又見「棄美轉中」 科技巨頭Coinbase省成本 改用中國AI

中國新聞組╱北京30日電
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美科企悄然將中國開源AI模型納入生產基礎設施，圖為中關村論壇年會期間，展示中心播...
美科企悄然將中國開源AI模型納入生產基礎設施，圖為中關村論壇年會期間，展示中心播放關於「龍蝦」類產品AutoClaw的介紹視頻。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

Coinbase將兩款中國開源模型納入工程默認工具，並稱可使AI支出近乎減半，反映美國企業正以成本優先，轉向使用性能競爭力強的中國模型。

「中國智譜AI模型已追上美Anthropic」剛獲華爾街日報認證，隨即又有一家美國企業將中國開源AI模型納入生產基礎設施。美國加密貨幣交易所巨頭Coinbase近日宣布，已正式將兩款來自中國的開源模型——智譜的GLM 5.2與月之暗面的Kimi K2.7，設為公司全體工程師的默認大模型。此舉在大幅壓縮AI支出的同時，反映出美國科技企業正悄然轉向中國開源技術。

觀察者網報導，這項最新的重要進度由Coinbase首席執行官Brian Armstrong於上周末在社交平台X上親自披露。他表示，公司透過內部LLM網關，將代碼審查、文檔總結等常規任務的默認模型，從原先使用的美國前沿模型Anthropic和OpenAI，切換為中國的開源模型。雖然未透露具體財務數字，但Armstrong強調，在Token使用量持續指數級增長的背景下，此舉已讓Coinbase的AI支出被優化壓縮了近一半。他直言，任何公司都可以照搬此模式來實現降本增效，且員工的Token額度並未因此下調。

這波「棄美轉中」的降本趨勢並非孤例。先前旅宿巨頭Airbnb已將客服模型切換至阿里千問（Qwen），AI公司Lindy也因開銷過大而將模型遷移至DeepSeek V4。美中經濟與安全審查委員會今年3月的報告更指出，約80%的美國AI初創公司都在使用中國開源模型。在OpenRouter平台上的文本模型調用榜中，中國模型的Token份額也已從一年前的不到2%暴增至四成以上。

據報導，這一切的核心驅動力，在於中國開源模型的性能已能與美國頂尖模型同桌競爭，但成本卻低得多。以智譜6月12日發布的GLM 5.2為例，其多項指標超越OpenAI的GPT-5.5，調用價格卻僅有美國閉源模型的幾分之一；而月之暗面的最新代碼模型Kimi K2.7同樣在海外打出聲量，帶動公司估值飆升。

儘管中美圍繞AI的摩擦加劇，智譜甚至在2025年1月被美方列入實體清單，但在美國企業AI開支普遍失控、付費帳單壓力持續放大的現實下，性能強悍且價格低廉的中國開源模型，正成為美國企業基於成本與控制權考量下的務實選擇。

精華 FAQ

  • Coinbase主要是為了降低AI成本並提升使用效率，將代碼審查與文檔總結等常規任務切換到中國開源模型，據稱支出因此被優化壓縮近一半。

  • Coinbase宣布將智譜的GLM 5.2與月之暗面的Kimi K2.7，設為公司全體工程師的默認大模型，並透過內部LLM網關統一調度使用。

  • 報導顯示，美國科技企業在AI支出壓力下，正悄然轉向中國開源技術；即便中美AI摩擦升高，低成本且性能強的中國模型仍具吸引力。

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