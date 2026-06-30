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河南黃髮少年街頭捐出7.91元 網友解讀：真的傾囊相助

中國新聞組／北京30日電
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幾位騎電動車小夥給在路邊求助的父女掃碼捐款。(取材自大象新聞)
幾位騎電動車小夥給在路邊求助的父女掃碼捐款。(取材自大象新聞)

近日在河南新鄉街頭，上演了一幕打破刻板印象的動人畫面。幾名染著張揚黃髮、結伴騎乘電動車的少年，在路過一對尋求幫助的困境父女時，毫不猶豫地停下腳步。他們紛紛掏出手機掃碼捐款，然而隨後響起的轉帳提示音卻讓現場眾人動容。這些捐款金額分別為7.91元、18.88元與5.2元，每一筆都罕見地精確到了「分」。這段影片被路人拍下並上傳至社群平台後，迅速引發全網熱烈討論。

在這些有零有整的數字中，18.88元與5.2元顯然帶著「要發發」與「我愛你」的純真祝福，而最引人注目的莫過於那筆看似隨機的「7.91元」。一般人街頭行善多會選擇整數，如此精確的微小金額，隨即讓大批敏感的網友猜測，這極有可能是少年當時手機錢包裡的「全部家當」。

經過媒體多方核實，其中一名15歲少年的父親在接受採訪時證實了這個猜想。父親表示，兒子當天捐出的7.91元，確實是其手機裡僅剩的、所有的零錢。這群少年看似叛逆不羈的外表下，其實隱藏著一顆毫無保留、傾囊相助的善良底色。

這段充滿反差感的影片在網路上掀起轉發熱潮，少年的赤誠之心深深觸動了無數網民。大批網友紛紛感嘆，最動人的善意從來無關數額大小，而是他明明自己也不富裕，卻願意為了一個陌生人付出自己的全部，連幾分錢都沒給自己留下。

許多人也藉此反思過去對青少年的外在偏見，坦言以前總覺得這些染著「黃毛」、騎電動車的孩子不靠譜，現在才明白髮色只是孩子們宣示個性的方式，善良才是他們刻在骨子裡的本性。網友們更盛讚這群少年的善意不帶任何功利，純粹且赤誠得讓人想落淚，簡直是「染著最張揚的髮色，做著最溫柔的善舉」。

這幾位新鄉少年用實際行動證明了不可以貌取人。他們在陌生人遭遇困境時伸出的雙手，雖然轉帳金額只有幾塊、十幾塊錢，卻在這個夏天為社會注入了一股無比巨大的溫暖與正能量。

精華 FAQ

  • 幾名染著黃髮、騎電動車的少年在街頭遇到一對困境父女，隨即停下掃碼捐款，金額分別是7.91元、18.88元與5.2元，影片曝光後迅速引起關注。

  • 因為金額精確到分，且不像常見整數捐款，網友推測那可能是少年當時身上的全部零錢。後來父親受訪證實，7.91元確實是他手機裡剩下的所有錢。

  • 許多網友被少年的善意打動，認為真正動人的是他明明不富裕卻願意全數付出，也因此反思對染髮青少年的刻板印象，重新看見他們善良的一面。

河南

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