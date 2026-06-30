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與共產黨同齡 中國唯一健在「長征女紅軍」歡慶105歲

中國新聞組／北京30日電
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王全英老人歡度105歲生日。(取材自華西都市報)
王全英老人歡度105歲生日。(取材自華西都市報)

中國唯一健在的長征女紅軍王全英，6月27日在四川都江堰歡度105歲生日。這位1921年出生、與中國共產黨同齡的老紅軍，百歲後仍保持勞動習慣，親手縫製上百件蒲團等手工藝品，全數捐贈給學校及紅色教育基地，令家人與各界人士深受感動。

華西都市報報導，壽宴當天，身穿軍裝、坐著輪椅的王全英接受家人、退伍軍人事務部門人員、黨史研究者、師生及志工祝福。小學生朗讀親手寫下的賀信後，她靜靜聆聽，並輕拍孩子的手背回應。現場響起紅色歌曲時，雖然她已無法開口歌唱，雙手仍隨旋律輕輕揮動。

王全英的外孫表示，奶奶一生低調，「從不講功勞，也從不訴苦」，即使百歲之後，仍堅持勞動，長年縫製蒲團，並將作品全部無償捐出，「她把能做的溫暖，都留給了後人。」

王全英1921年出生於現今四川阿壩州金川縣，原名「桂香」，1歲多時父母雙亡，由舅舅撫養，5歲起便替人放牛、放羊、推磨，生活困苦。1935年，14歲的她見到紅軍進入家鄉，因認同紅軍「不欺壓窮人」，毅然離開村寨，加入紅四方面軍婦女獨立團，擔任戰地衛生員，負責探路、籌糧、照顧傷員等後勤工作。

1936年長征期間，部隊在丹巴遭遇戰事，王全英與主力失散。她與同伴翻越雪山追趕部隊，在嚴寒中赤腳跋涉，以野草充飢，左腳一根腳趾因凍傷壞死，歷經1個多月後流落汶川。

此後，為了活下去、等待重新歸隊的機會，王全英隱姓埋名，之後與當地村民劉富光成家，紮根鄉村，務農度日。直到1984年阿壩州展開流落紅軍普查，工作人員透過老照片及口述歷史，確認她的身分，並頒發「流落紅軍證明書」。

中共建政後，她將自己改名為「王全英」，寓意「全天下的紅軍都是英雄」。

曾有人問她，一生最大的欣慰是什麼。王全英望著年輕晚輩回答：「最寬慰的，是現在的孩子再也不用吃我們當年吃過的苦。」

精華 FAQ

  • 因為她是參與長征的女紅軍之一，歷經戰亂與失散後仍健在；1984年經普查與老照片、口述歷史核實身分，成為少數被正式確認的長征女紅軍代表。

  • 她即使年過百歲，仍保持勞動習慣，親手縫製大量蒲團等手工藝品，之後全部無償捐給學校與紅色教育基地，展現低調奉獻精神。

  • 她認為自己一生最大的安慰，是看到現在的孩子不必再像她童年那樣挨餓受苦，也不必經歷戰火與顛沛流離，這讓她感到辛苦沒有白費。

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