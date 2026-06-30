廣西少年清晨拔花生 忙半天…拔錯田 鄰居、網友瘋狂誇

小潘戴著手套拔花生。（取材自都市快報）

中國廣西一名17歲少年日前依照母親指示下田採收花生，因母子透過視訊誤認田地，竟將鄰居近半塊花生田拔完，事後鄰居不僅沒有遭責怪，還笑稱「拔得好，省了不少工夫」，甚至邀請他到家裡吃晚飯。少年將這段烏龍分享上網，感慨說：「親身經歷後才知道糧食真的來之不易，以後會多幫媽媽分擔農活。」

都市快報報導，事件發生於6月28日清晨，網友「舟冷冷」發文表示，母親先在家熬玉米粥，讓他先到田裡拔花生。他抵達後擔心認錯地，特地與母親視訊兩分多鐘，從四周環境反覆確認，才從早上6時30分開始採收，直到7時10分母親趕到現場，才發現拔錯了別人的花生田。照片中可見，一排排花生整齊擺放，整塊田已經拔掉近一半，貼文迅速獲得逾6100人按讚、2100多則留言。

不少網友留言稱讚少年勤勞懂事，有人表示：「現在很少看到這麼勤快的小朋友了。」也有人笑說：「拔錯地還能拔得這麼整齊，隔天一定傳遍全村。」

媒體事後聯繫上發文者小潘，他是廣西貴港市17歲高中生，父親長年在廣東工作，母親留在家中務農。今年春節後，他與母親一起種花生，但隨著甘蔗、木薯及玉米長高，周遭景色與當初截然不同，即使視訊確認仍誤認田地。

小潘坦言，得知拔錯地時一度懊惱又委屈，還忍不住和母親拌嘴。不過母親立即向地主說明情況，對方不僅沒有責怪，反而笑說：「拔得好，省了不少工夫。」還熱情邀請他到家裡吃晚餐。

小潘表示，連日彎腰採收讓腰痠背痛，肩膀也被沉重的花生袋勒得發疼，忙完後幾乎累得抬不起手。他說，真正體驗農忙後，才知道母親多年來務農有多麼辛苦，「往後我會多幫媽媽分擔農活，遇事不再急躁任性，希望媽媽能少做點、多休息。」原本只是記錄一次拔錯花生的小插曲，沒想到卻收到大批網友的鼓勵與關心，也讓他感受到滿滿善意。

小潘拔錯花生田。（取材自都市快報）