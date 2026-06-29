韓紅是背鍋俠？「走個面兒」為馮小剛衝票房 驚動3官媒

知名歌手韓紅近日因替導演馮小剛新片「抓特務」宣傳，一句「咱北京的爺們娘們受累走個面兒」衝票房發言，引發「道德綁架」爭議。（取材自觀察者網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 韓紅為馮小剛新片宣傳時一句走個面兒，引爆道德綁架爭議。

韓紅為馮小剛新片宣傳時一句走個面兒，引爆道德綁架爭議。 重點二： 三家官媒接連批評，認為她把自願觀影偷換成欠人情。

三家官媒接連批評，認為她把自願觀影偷換成欠人情。 重點三：影片票房低迷，網民與部分明星也將韓紅視為替馮小剛背鍋。

知名歌手韓紅近日因替導演馮小剛新片「抓特務」宣傳，一句「咱北京的爺們娘們受累走個面兒」衝票房發言，引發「道德綁架」爭議，讓做了20多年公益、幾乎零黑料的韓紅遭到網暴，甚至驚動官媒，風波再升級。三家有官方背景媒體先後發評論，批韓紅此言「把自願觀影偷換成了欠人情」、「靠明星人情、個人面子逼迫觀眾走進影院的時代早就過去了」，還有男星出言暗諷。不過也有網民認為韓紅其實是近年票房低迷的馮小剛的「背鍋俠」。

據騰訊新聞報導，6月17日馮小剛新片「抓特務」北京首映禮上，韓紅上台為該片宣傳，她先鞠了個快90度的躬，自嘲「跟奶奶賣冰棍似的」熱場，後說「咱北京兄弟姐妹，爺們娘們，能不能給走個面兒，咱北京兩千多萬人，您受累，您走個面兒，走個面把第一波票房先帶起來，咱就有了，我謝謝大夥」。

視頻被截圖傳到網上，有網民直接懟：「我又不是北京人，憑啥給你走這個面？ 」、「看電影本來是自願的，怎麼成了欠你的人情？ 」；套交情衝票房的發言卻意外翻車，大批網民及觀眾批評這是道德綁架，稱「韓紅得罪了2000萬北京人」。還有網民挖出馮小剛2017年「垃圾電影的存在是因為有垃圾觀眾」金句，質疑為何要給他「走個面兒」？一些網民更發起抵制「抓特務」。

據報導，截至6月28日，「抓特務」上映10天票房共約9700萬（人民幣，下同，約1426.7萬美元），熱度持續走低，預測總票房約1.3億，而電影總投入3億，需6億才能回本。

事件還影響了的公益端，韓紅基金會2025年全年收入7.83億元（約1.15億美元），透明指數連續8年拿了滿分，結果不少跟了好幾年的月捐用戶直接曬截圖取消自動續費，說「本來是衝她這麼多年做公益捐的，現在心裡膈應」。

這事還驚動了三家官媒，極目新聞說這是「把自願觀影偷換成了欠人情」，紅星評論直接定調「靠明星人情、個人面子逼迫觀眾走進影院的時代早就過去了」，每日經濟新聞熱評也補了句「面子終將退場，真誠方能永恆」。

據報導，娛樂圈裡大都不敢蹚這渾水，演員王雷倒是發了條視頻，「要是這片賺的錢能拿八成做公益，我心甘情願掏錢捧場，可劇組裡的人個個收入豐厚，國外都有大別墅，也不缺這點票房」，末了還半開玩笑補了句「姐，要不電影賺錢了您幫我跟劇組走個面，送我套兩室一廳就行」。被網民解讀稱話裡話外全是挖苦。

演員楊議也在直播裡說了段點評，說藝人幫朋友吆喝兩句無可厚非，但問題就出在「說話撒氣漏風，不嚴實」，但「不能因為這一句欠考慮的失言，就把韓紅這麼多年在公益上砸的心血全否了」。

知名歌手韓紅（左二）近日因替導演馮小剛新片「抓特務」宣傳，一句「咱北京的爺們娘們受累走個面兒」衝票房發言，引發「道德綁架」爭議。（取材自觀察者網）