失言風波擴大／韓紅被扒黑歷史 挪用軍牌、救災疑作秀
韓紅在馮小剛新片「抓特務」首映禮的一句京腔喊話，把她攢了十幾年的零差評口碑直接戳出了洞。 不光網友翻出她2013年開跑車挪車牌（但不是外傳的軍牌）的實錘舊案，連常年帶的明星救災團都被再扒「作秀」，連基金會連續捐了快6年的老月捐人都開始退捐了。
自媒體「冷門神劇社」報導，「抓特務」首映禮當天，韓紅左手藍寶石戒指加文玩手串，右手還戴了塊腕表，遭質疑「常年做公益的人戴這些合適嗎」，韓紅工作室很快發了致歉，基金會帳號直接關評。
據報導，韓紅基金會運作14年，她自己公開說累計捐了超10億人民幣（約1.47億美元），本來是她最扛黑的招牌，但「帶明星進災區」的模式吵了好多年。 首先是進場時機，基本都是災情穩定、危險係數降下來才帶團去，不會趕最險的核心搶險期；其次是團裡大多是沒救援資質的藝人、博主，還有專人跟拍攝影，2021年河南水災她帶王一博去，被曝徵用了阜陽救援隊僅有的3艘衝鋒舟——那隊之前已經救了900多人，王一博抱方便麵的照片還被嘲過擺拍。
還有明細的爭議，2020年韓紅承諾「一包方便麵都公示」，但河南水災時有批品牌捐贈的1萬份食品，基金會公示只寫了9000份，也沒標注是品牌捐贈，到現在完整的專項審計報告也沒公開，這也是這次不少老月捐人退捐的主要誘因之一。
主要是她在馮小剛新片首映禮上的一句京腔喊話，引發網友不滿，進而翻出過往舊案與公益爭議，讓多年累積的正面形象出現裂痕。 文中指出，網友翻出的2013年事件是韓紅開跑車挪車牌的實錘舊案，但並不是外界傳言中的軍牌問題，重點在於她曾有違規疑慮。 原因包括災區救援模式被質疑作秀、捐贈公示不夠完整，以及河南水災食品數量與標示問題未釐清，讓部分長期支持者對透明度失去信任。
精華 FAQ
主要是她在馮小剛新片首映禮上的一句京腔喊話，引發網友不滿，進而翻出過往舊案與公益爭議，讓多年累積的正面形象出現裂痕。
文中指出，網友翻出的2013年事件是韓紅開跑車挪車牌的實錘舊案，但並不是外界傳言中的軍牌問題，重點在於她曾有違規疑慮。
原因包括災區救援模式被質疑作秀、捐贈公示不夠完整，以及河南水災食品數量與標示問題未釐清，讓部分長期支持者對透明度失去信任。
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