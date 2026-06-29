失言風波擴大／韓紅被扒黑歷史 挪用軍牌、救災疑作秀

韓紅曾多次被質疑作秀。（取材自觀察者網）

韓紅在馮小剛新片「抓特務」首映禮的一句京腔喊話，把她攢了十幾年的零差評口碑直接戳出了洞。 不光網友翻出她2013年開跑車挪車牌（但不是外傳的軍牌）的實錘舊案，連常年帶的明星救災團都被再扒「作秀」，連基金會連續捐了快6年的老月捐人都開始退捐了。

自媒體「冷門神劇社」報導，「抓特務」首映禮當天，韓紅左手藍寶石戒指加文玩手串，右手還戴了塊腕表，遭質疑「常年做公益的人戴這些合適嗎」，韓紅工作室很快發了致歉，基金會帳號直接關評。

據報導，韓紅基金會運作14年，她自己公開說累計捐了超10億人民幣（約1.47億美元），本來是她最扛黑的招牌，但「帶明星進災區」的模式吵了好多年。 首先是進場時機，基本都是災情穩定、危險係數降下來才帶團去，不會趕最險的核心搶險期；其次是團裡大多是沒救援資質的藝人、博主，還有專人跟拍攝影，2021年河南水災她帶王一博去，被曝徵用了阜陽救援隊僅有的3艘衝鋒舟——那隊之前已經救了900多人，王一博抱方便麵的照片還被嘲過擺拍。

還有明細的爭議，2020年韓紅承諾「一包方便麵都公示」，但河南水災時有批品牌捐贈的1萬份食品，基金會公示只寫了9000份，也沒標注是品牌捐贈，到現在完整的專項審計報告也沒公開，這也是這次不少老月捐人退捐的主要誘因之一。