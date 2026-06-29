我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京撞機事件3大疑點：飛行員是誰？動機為何？禁區怎被突破？

委內瑞拉雙強震已1450死 包含8中國公民遇難、1人失聯

失言風波擴大／韓紅被扒黑歷史 挪用軍牌、救災疑作秀

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓紅曾多次被質疑作秀。（取材自觀察者網）
韓紅曾多次被質疑作秀。（取材自觀察者網）

韓紅在馮小剛新片「抓特務」首映禮的一句京腔喊話，把她攢了十幾年的零差評口碑直接戳出了洞。 不光網友翻出她2013年開跑車挪車牌（但不是外傳的軍牌）的實錘舊案，連常年帶的明星救災團都被再扒「作秀」，連基金會連續捐了快6年的老月捐人都開始退捐了。

自媒體「冷門神劇社」報導，「抓特務」首映禮當天，韓紅左手藍寶石戒指加文玩手串，右手還戴了塊腕表，遭質疑「常年做公益的人戴這些合適嗎」，韓紅工作室很快發了致歉，基金會帳號直接關評。

據報導，韓紅基金會運作14年，她自己公開說累計捐了超10億人民幣（約1.47億美元），本來是她最扛黑的招牌，但「帶明星進災區」的模式吵了好多年。 首先是進場時機，基本都是災情穩定、危險係數降下來才帶團去，不會趕最險的核心搶險期；其次是團裡大多是沒救援資質的藝人、博主，還有專人跟拍攝影，2021年河南水災她帶王一博去，被曝徵用了阜陽救援隊僅有的3艘衝鋒舟——那隊之前已經救了900多人，王一博抱方便麵的照片還被嘲過擺拍。

還有明細的爭議，2020年韓紅承諾「一包方便麵都公示」，但河南水災時有批品牌捐贈的1萬份食品，基金會公示只寫了9000份，也沒標注是品牌捐贈，到現在完整的專項審計報告也沒公開，這也是這次不少老月捐人退捐的主要誘因之一。

精華 FAQ

  • 主要是她在馮小剛新片首映禮上的一句京腔喊話，引發網友不滿，進而翻出過往舊案與公益爭議，讓多年累積的正面形象出現裂痕。

  • 文中指出，網友翻出的2013年事件是韓紅開跑車挪車牌的實錘舊案，但並不是外界傳言中的軍牌問題，重點在於她曾有違規疑慮。

  • 原因包括災區救援模式被質疑作秀、捐贈公示不夠完整，以及河南水災食品數量與標示問題未釐清，讓部分長期支持者對透明度失去信任。

上一則

官媒批評後老實了？謝娜北京演唱會取消 並全額賠付

下一則

韓紅是背鍋俠？「走個面兒」為馮小剛衝票房 驚動3官媒

延伸閱讀

喊話北京人「走個面兒」 韓紅宣傳「抓特務」挨轟情感綁架

喊話北京人「走個面兒」 韓紅宣傳「抓特務」挨轟情感綁架
珍珠計畫推手 馬宏晉助貧困生 任愛基會執行長多年

珍珠計畫推手 馬宏晉助貧困生 任愛基會執行長多年
中國97歲百萬網紅離世 當晚還帶病直播求「讓我走吧」

中國97歲百萬網紅離世 當晚還帶病直播求「讓我走吧」

善心捐款3萬元被耍 朱之文穿鎧甲自嘲「南天門大將軍」

善心捐款3萬元被耍 朱之文穿鎧甲自嘲「南天門大將軍」

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

2026-06-26 07:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22
郭斌臨畢業之際，與張龍在學校合影留念。(湖北日報)

山西挖眼案盲童長大了 郭斌721高分全國第一將攻雙學位

2026-06-23 20:53

超人氣

更多 >
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適
川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議
躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網
社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡