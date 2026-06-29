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官媒批評後老實了？謝娜北京演唱會取消 並全額賠付

中國新聞組／北京29日電
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官媒點名後，謝娜北京演唱會官宣取消。（取材自微博）
官媒點名後，謝娜北京演唱會官宣取消。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：謝娜北京巡演首站開票20天後宣布取消並退票。
  • 重點二：主辦方承諾票款全額原路返還，交通住宿費也可申請。
  • 重點三：官媒點名流量明星辦演唱會，引發輿論壓力升高。

謝娜原定7月11日在北京舉行的「快樂萬歲·我們的青春」巡迴演唱會首站，在開票僅20天後宣告取消，主辦方並公布退票方案。這場演唱會曾是今年夏天最搶手的演出之一，「想看」人數高達17.7萬。當初一票難求的演唱會，硬生生被全網投訴、官媒點名逼到停辦，這波反轉堪稱內娛跨界演出史上最打臉的操作。

綜合「娛樂嗑學家」、「日不西沉」報導，主辦方賽恆文化發布公告，所有票款將在7個工作日內自動原路返還。此前退票產生的手續費也將一併退還，因演出取消產生的交通、住宿退改手續費由主辦方承擔，觀眾需在7月11日23時59分前發送憑證至指定郵箱。

輿論壓力是直接導火索。謝娜6日在「乘風2026」直播中突然宣布全國巡演啟動，首站北京。此前她剛在成都舉辦了兩場個人演唱會，對外宣傳是「出道三十年僅此一場，純粹圓夢不賺錢」。1.5萬張門票一分鐘售罄，口碑高達9.8分。

報導指出，與此同時，人民日報發表「人民銳評：我們正經歷一場流量祛魅」，文中點名「以主持為主業的流量明星，缺乏知名音樂作品，計畫在全國開巡迴演唱會」。文章指出：「流量雖然重要，但流量背後的實力、品質更加重要」、「沒有實力的出圈，終有一天可能會『出事』。」半月談也表態，認為「流量至上、黑紅也是紅的風氣行不通」。官媒接連發聲後，輿論壓力進一步升級。

從6月6日直播官宣到6月28日全面叫停，這場風波前後僅20天，門票秒罄時的熱鬧與取消公告後的冷清，堪稱今年內娛最戲劇性的一幕。

時間往回捋，今年4、5月份謝娜放出消息，要在家鄉成都辦人生第一場個人演唱會，對外鋪天蓋地宣傳「出道三十年僅此一場，純粹圓夢不賺錢」。當時全網路人都很吃這套情懷，畢竟很多人是看著「快樂大本營」長大的，衝著青春回憶願意買單。

1萬5000張門票一分鐘全部售罄，人民幣380元（約56美元）低價票20秒就被搶空，大麥平台預約搶票人數衝到17.3萬，演出結束後平台評分高達9.8分。

誰能料到，成都演唱會落幕還不到一個月，6月6日「乘風2026」四公淘汰直播現場，謝娜直接打斷節目流程，拿著手卡當眾宣布全國巡演啟動。

官媒點名後，謝娜北京演唱會官宣取消。（取材自微博）
官媒點名後，謝娜北京演唱會官宣取消。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 內文指出，演唱會從官宣到取消僅20天，過程中遭遇大量網路投訴與官媒點名批評，輿論壓力持續升高，最終迫使主辦方宣布停辦。

  • 主辦方表示所有票款將在7個工作日內原路返還，先前退票手續費也會退回；因取消產生的交通、住宿退改費用，觀眾可憑證向主辦方申請。

  • 報導引述人民日報與半月談觀點，認為以主持為主業、缺乏知名音樂作品的流量明星，不宜頻繁跨界開巡演，強調實力、品質比流量更重要。

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