合肥民眾集結堵路抗議建垃圾場 官員罕認輸：不蓋了

逾百名居民27日陸續前往北二環昊天園北門附近集結，高呼「抗議」口號並直接堵塞馬路。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 合肥北二環擬建垃圾中轉站，引發周邊居民強烈反彈抗議。

合肥北二環擬建垃圾中轉站，引發周邊居民強烈反彈抗議。 重點二： 逾百名民眾夜間集結堵路，與警力對峙並造成交通癱瘓。

逾百名民眾夜間集結堵路，與警力對峙並造成交通癱瘓。 重點三：在群眾壓力下，廬陽區官員現場宣布取消垃圾場計畫。

根據社群媒體 平台X帳號「李老師不是你老師」消息，中國安徽省合肥市27日晚爆場民眾抗議興建垃圾場的大規模集結抗議，進而發生警民衝突且引發交通癱瘓。在民眾強大壓力下，當地政府少見地取消建立垃圾場的計畫。這場「官員認輸」，網民紛表示很罕見。

根據「李老師不是你老師」27日晚陸續上傳的影片及貼文顯示，合肥市自然資源和規畫局日前發布「廬陽區環衛綜合治理建設項目規畫選址公示」，將於當地北二環與板橋河交口西北側，建立面積63畝（4.2公頃）的垃圾中轉站。當地居民聞訊後，逾100人27日晚陸續前往合肥北二環昊天園北門附近集結抗議。

根據現場影片顯示，抗議民眾堵住馬路並高呼口號，與維持秩序的警察在道路中央對峙，現場喧騰，導致北二環交通受到嚴重影響，並讓當地交通癱瘓至少2小時。隨後，大批警察與便衣在道路上組成人牆，並對周邊道路實施臨時封控，民眾接著坐在馬路上靜坐。

雙方人馬爆發激烈衝突與推擠，民眾揮舞著拳頭並高呼「抗議、抗議」。最後，官方在不堪壓力下，由廬陽區區長楊丙紅現身，當場宣布取消這一垃圾場項目，現場隨即爆發歡呼聲；合肥市公安局副局長陳發利也在現場保證，垃圾場計畫取消，要民眾散去。

這是中國官方少見的順從民眾上街訴求，撤銷政策實施，讓民眾的自發性抗議取得勝利。不過在微博、微信上仍難以搜索到相關訊息。

大批警員進場組成「人牆」維護秩序。（視頻截圖）

網傳廬陽區區長楊丙紅和合肥市公安局副局長陳發利深夜趕赴現場，手持擴音器當眾宣布取消垃圾站項目，呼籲居民解散回家；圖為陳發利。（視頻截圖）