合肥民眾集結堵路抗議建垃圾場 官員罕認輸：不蓋了
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根據社群媒體平台X帳號「李老師不是你老師」消息，中國安徽省合肥市27日晚爆場民眾抗議興建垃圾場的大規模集結抗議，進而發生警民衝突且引發交通癱瘓。在民眾強大壓力下，當地政府少見地取消建立垃圾場的計畫。這場「官員認輸」，網民紛表示很罕見。
根據「李老師不是你老師」27日晚陸續上傳的影片及貼文顯示，合肥市自然資源和規畫局日前發布「廬陽區環衛綜合治理建設項目規畫選址公示」，將於當地北二環與板橋河交口西北側，建立面積63畝（4.2公頃）的垃圾中轉站。當地居民聞訊後，逾100人27日晚陸續前往合肥北二環昊天園北門附近集結抗議。
根據現場影片顯示，抗議民眾堵住馬路並高呼口號，與維持秩序的警察在道路中央對峙，現場喧騰，導致北二環交通受到嚴重影響，並讓當地交通癱瘓至少2小時。隨後，大批警察與便衣在道路上組成人牆，並對周邊道路實施臨時封控，民眾接著坐在馬路上靜坐。
雙方人馬爆發激烈衝突與推擠，民眾揮舞著拳頭並高呼「抗議、抗議」。最後，官方在不堪壓力下，由廬陽區區長楊丙紅現身，當場宣布取消這一垃圾場項目，現場隨即爆發歡呼聲；合肥市公安局副局長陳發利也在現場保證，垃圾場計畫取消，要民眾散去。
這是中國官方少見的順從民眾上街訴求，撤銷政策實施，讓民眾的自發性抗議取得勝利。不過在微博、微信上仍難以搜索到相關訊息。
民眾反對的是廬陽區北二環附近興建垃圾中轉站的規畫。當地居民認為設施位置靠近住宅區，可能帶來異味、環境與生活品質問題，因此走上街頭表達不滿。 抗議民眾先在道路旁集結，之後堵住馬路並與警察對峙，甚至坐地靜坐，現場一度爆發推擠衝突。北二環交通因此嚴重受阻，據稱至少癱瘓兩小時。 在民眾壓力下，廬陽區區長楊丙紅現身宣布取消垃圾場項目，公安副局長也到場保證計畫撤銷。這種直接因群眾抗議而撤案，在中國官方案例中相當罕見。
精華 FAQ
民眾反對的是廬陽區北二環附近興建垃圾中轉站的規畫。當地居民認為設施位置靠近住宅區，可能帶來異味、環境與生活品質問題，因此走上街頭表達不滿。
抗議民眾先在道路旁集結，之後堵住馬路並與警察對峙，甚至坐地靜坐，現場一度爆發推擠衝突。北二環交通因此嚴重受阻，據稱至少癱瘓兩小時。
在民眾壓力下，廬陽區區長楊丙紅現身宣布取消垃圾場項目，公安副局長也到場保證計畫撤銷。這種直接因群眾抗議而撤案，在中國官方案例中相當罕見。
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