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持續低迷…中國5月進口車年減19% 連續3年負增長

記者謝守真／綜合報導
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中國乘用車進口持續承壓。中國乘聯分會秘書長崔東樹28日指，2026年5月中國汽車進口3.8萬輛，年減19%，1至5月累計進口16萬輛、年減11%。他分析，近年隨中國國產車崛起與國際品牌本土化加速，汽車進口持續低迷，已連續3年呈負增長。

崔東樹28日於微信公眾號發文指，2026年5月中國進口汽車3.8萬輛，年減19%；1至5月累計進口16萬輛，年減11%。在2025年基數偏低背景下，進口車降幅有所收斂，但整體仍延續近年下行趨勢。

崔東樹分析，2026年5月中國車市的進口車來源國仍以日本德國、斯洛伐克、美國、英國等為主，其中日本進口1萬9018輛、德國9935輛、美國2770輛居前。1至5月累計數據方面，日本850007輛、德國3萬5039輛、美國1萬4373輛、英國9429輛、斯洛伐克9398輛居前5。

他指出，中國汽車進口自2014年達143萬輛高峰後持續回落，2024年降至約70萬輛、年減12%；2025年進一步降至48萬輛、年減32%。2026年1至5月進口16萬輛、年減11%，他並提到，若平滑波動影響（指過濾數據中的雜訊與短期劇烈變動），進口車已是連續8年負增長。

精華 FAQ

  • 中國乘聯分會指出，2026年5月中國汽車進口3.8萬輛，年減19%；1至5月累計進口16萬輛，年減11%，顯示進口車市場仍未回穩。

  • 崔東樹認為，主要原因是中國國產車快速崛起，加上國際品牌持續推進本土化生產與供應鏈布局，削弱了進口車的需求與競爭優勢。

  • 2026年5月進口來源仍以日本、德國、斯洛伐克、美國、英國居前，其中日本、德國與美國進口量最高，顯示這些國家仍占主要比重。

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