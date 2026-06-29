歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」
歐洲近日遭遇大範圍熱浪，多國氣溫突破40℃，不僅影響當地居民，也讓不少赴歐旅遊的中國遊客直呼吃不消。有遊客帶母親到巴黎旅遊，母親抵達第一天便因高溫脫水送醫；社群平台也出現各種「降溫攻略」，包括攜帶中暑藥、冷凍礦泉水、利用冰塊降溫等，引發討論。
上觀新聞報導，近日，不少赴歐旅遊的中國遊客在社群平台分享高溫經歷，有人提醒準備前往歐洲旅遊者「記得帶中暑藥」，並形容「陽光底下走路，感覺自己是烤箱裡的肉」、「熱麻了，像是在曬人乾」、「簡直把這一輩子的苦都吃盡了」。
一名帶著父母到巴黎旅遊的中國遊客表示，抵達第一天，母親便因高溫脫水送醫治療，之後發文指出，「巴黎早上10時就40℃，媽媽果斷撤離巴黎」。
也有旅客表示，原以為預訂了有空調的住宿，入住後才發現只是移動式空調，且排氣管未正確安裝，熱氣大多回流室內，在接近40℃的天氣下幾乎沒有降溫效果。
除了巴黎，倫敦、羅馬等地也有遊客反映酷熱難耐。有旅客表示，倫敦許多建築及交通工具沒有空調，「凌晨快3時，熱到睡不著」，搭公車時車內悶熱，逛景點後進入商店也沒有冷氣可吹。另有前往羅馬的遊客表示，戶外景點多、空調少，在高溫烈日下長時間步行，「臉都曬過敏了」。
面對高溫，不少中國遊客分享降溫方式，包括事先冷凍多瓶礦泉水，再利用風扇吹送冷空氣，也有人將沾濕的錫箔紙貼在窗戶上隔熱；還有人因手機過熱，以冰塊替手機降溫，甚至直接將冰塊敷在臉上。
在法國巴黎留學的中國學生賀明棟表示，他的住處朝西南，每天下課回家「就像在烤箱裡一樣，感覺自己要熟了」，未安裝空調前，夜晚難以入睡，甚至因高溫出現心悸，經常被熱醒。
據央視新聞報導，法國西部最高氣溫已達43℃，創下當地6月最高氣溫紀錄；英格蘭西南部25日測得36.7℃，刷新英國6月最高溫；西班牙國家氣象局表示，本輪熱浪期間，伊比利半島平均氣溫也創下有紀錄以來6月最高值。
多名赴歐中國遊客表示酷熱難耐，旅途中出現脫水、睡不好、戶外步行過久不適等情況，甚至有人因高溫送醫，原本的觀光行程也被迫調整或提早撤離。 因為巴黎高溫來得又早又猛，有旅客表示早上10時就接近40℃，母親抵達第一天便因脫水就醫；部分住宿又沒有真正有效的冷氣，室內外都難以降溫。 社群上有人分享冷凍礦泉水配風扇、用冰塊替手機降溫、把沾濕錫箔紙貼窗隔熱，以及隨身攜帶中暑藥等方式，盡量在高溫旅行中減少中暑與脫水風險。
精華 FAQ
多名赴歐中國遊客表示酷熱難耐，旅途中出現脫水、睡不好、戶外步行過久不適等情況，甚至有人因高溫送醫，原本的觀光行程也被迫調整或提早撤離。
因為巴黎高溫來得又早又猛，有旅客表示早上10時就接近40℃，母親抵達第一天便因脫水就醫；部分住宿又沒有真正有效的冷氣，室內外都難以降溫。
社群上有人分享冷凍礦泉水配風扇、用冰塊替手機降溫、把沾濕錫箔紙貼窗隔熱，以及隨身攜帶中暑藥等方式，盡量在高溫旅行中減少中暑與脫水風險。
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