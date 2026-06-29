指甲蓋紙青蛙跳出2.52米 廣西小學生刷新金氏世界紀錄

11歲廣西小學生折的紙青蛙一躍跳出2.52米，刷新金氏世界紀錄。（取材自紅星新聞）

摺紙青蛙是不少人童年熟悉的小遊戲，但這件的簡單手工裡藏著力學知識。廣西桂林一名11歲的小學生梁辰皓摺的指甲蓋大小的紙青蛙一跳就是2.52米（公尺），不但刷新了「摺紙青蛙跳躍最遠距離」金氏世界紀錄，更直接將記錄升超過1公尺。

紅星新聞報導，梁辰皓就讀桂林師範學院附屬崇文小學，去年11月參加校內選拔，代表學校出戰桂林市第八屆少年科技運動會摺紙青蛙項目，並獲得桂林賽區第一名。指導老師李威告訴他，這項挑戰設有官方金氏世界紀錄，師生查閱相關資料後，發現梁辰皓平時製作的紙青蛙已能跳過2公尺，因此決定挑戰新紀錄。

備賽過程中，梁辰皓發現，紙青蛙能否跳得又遠又穩，與紙張規格、摺痕精度、按壓位置及出手角度等因素密切相關。力道不足無法充分彈射，用力過猛則容易偏離方向或翻倒。經過反覆試驗，他認為，關鍵不在於施力大小，而是折法與發力點的配合。

為了準備挑戰，梁辰皓每天練習20分鐘，前後摺出上百隻紙青蛙。即使採用相同折法，每隻紙青蛙的彈跳表現仍有差異。遇到瓶頸時，他逐一調整摺痕、按壓位置及施力方式，每次只改變一項因素，比較效果後再持續修正。

師生也測試10公分、8公分、7公分至1公分等不同尺寸紙張，最後確認3公分×3公分的正方形紙最適合挑戰紀錄。李威表示，這項挑戰不僅考驗動手能力，也考驗耐心與韌性，梁辰皓因為喜歡摺紙，願意持續練習與改進。

梁辰皓的母親胡桂珍表示，家人從未替孩子設定硬性目標，比起紀錄，更重視他在準備過程中的獨立探索與堅持，因此一路陪伴、鼓勵他依興趣發展。

正式挑戰當天，現場聚集不少觀眾，讓梁辰皓一度感到緊張，前兩次嘗試都未發揮平日水準。調整心態後，他在第三次挑戰時依照平時練習節奏，按壓紙青蛙尾部完成發射，最終跳出2.52公尺，成功刷新世界紀錄，現場隨即響起歡呼聲。

談到這次創下紀錄，梁辰皓表示，紀錄本來就是用來突破的，如果未來有人超越自己的成績，他不會感到失落，反而十分期待。他也希望自己的經歷能帶動更多同齡人喜歡手工、樂於探索，並勇於挑戰自我。

11歲廣西小學生梁辰皓折的紙青蛙一躍跳出2.52米，刷新金氏世界紀錄。（取材自紅星新聞）