成都25歲外賣女孩 逆襲考研成功 計畫每天攢50元生活費

唐恬迪自己攢錢買了相機，又通過攝影賺生活費。（取材自瀟湘晨報）

四川成都一名25歲女外送員唐恬迪，靠著白天送外賣、晚上苦讀，成功考取成都理工大學研究所。她一路從專科升本科，再到考上研究所，靠著一筆筆辛苦賺來的收入支撐學業與夢想。她說：「汗是往下流的，人是往上走的，我就像一棵樹，在流汗的同時，也澆灌了自己長大。」如今距離開學還有兩個月，她仍持續送外賣，希望多存一些生活費，「以前每天目標存20元，現在希望每天能存50元。」

瀟湘晨報報導，唐恬迪原本就讀達州職業技術學院，之後透過專升本考上四川文理學院，2024年畢業後曾從事攝影、剪輯等工作。由於一直懷抱攻讀研究所的夢想，她於2025年辭去工作，全心投入備考，但為減輕家庭經濟負擔，也賣掉自己辛苦存錢買來的相機，改以送外賣維持生活。

她每天清晨6點多開始送餐，上午完成工作後返家讀書，白天背英文、研讀專業課程，晚上再準備政治科目，直到深夜11點半才休息，每天睡眠約6至7小時。考研期間，她甚至向父親借了200元人民幣的報名費，之後再靠跑單收入還清，教材也都購買二手書，盡可能節省每一筆開支。

唐恬迪騎摩托車旅行。（取材自瀟湘晨報）

事實上，唐恬迪求學期間幾乎什麼工作都做過。她曾替同學代買物品、送餐、代領包裹，也曾穿人偶裝發傳單，在餐廳、火鍋店、茶樓打工，甚至到小學門口擺攤賣積木、在婚姻登記處販售頭紗。她笑說：「讀書這幾年，是個活就幹。」

除了勤工儉學，她也靠獎學金完成許多夢想。每次領到獎學金，她都會先分給父母，再替爺爺奶奶和妹妹買東西，最後才留下自己的生活費。她還存了一年的錢買下一輛機車，騎車走訪西藏、雲南、青海、甘肅等地，以最省錢的方式完成旅行夢。旅途中受到許多陌生人幫助，也讓她養成回饋他人的習慣，送外賣時若遇到拾荒或賣菜老人，經常主動遞上零錢表達心意。

考上研究所後，唐恬迪獲得淘寶閃購提供的一年學費助學金，但她並未因此停下工作腳步，而是持續利用用餐尖峰時段送外賣，希望趁開學前多存一些生活費。她表示，現在每天送外賣、接兼職，靜待新學期開始，「現在的自己，每天跑跑外賣，做做兼職，等著開學，真是幸福。」