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中國電動車救命神器？英車主抗熱浪 用軟管接車內冷氣

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英國車主拿中國名爵電動車救急降溫。（取材自X平台）
英國車主拿中國名爵電動車救急降溫。（取材自X平台）

歐洲近來遭遇熱浪，英國一名電動車車主突發奇想，利用一輛中國名爵（MG）純電休旅車的空調為住家降溫，只靠一根軟管就將冷氣導入室內，成功讓客廳整晚維持在22℃以下。這項「土法降溫」妙招在網路上掀起熱烈討論，不少網友直呼創意十足，也有人笑稱是「把汽車變成移動式冷氣」。

快科技報導，一名英國網友近日在Reddit分享，臥室溫度飆至32℃、難以入眠，他想到一條直徑100毫米的軟管，剛好能套在MG ZS EV電動車的圓形空調出風口，於是將冷氣直接送進屋內，讓室內溫度降到22℃以下。

不過，這名車主也在貼文中詢問其他網友，這樣使用是否存在風險，並坦言隔天早上發現「車頭確實有點熱」，希望了解長時間運轉空調是否會影響車輛。

貼文曝光後引起討論，不少人稱讚車主靈機一動，也有人打趣表示，這是第一次知道汽車空調還能「共享」，甚至形容電動車成了「移動式冷氣室外機」。

報導指出，歐洲目前正遭逢極端高溫侵襲。英國部分地區氣溫逼近40℃。然而，由於歐洲夏季過去普遍較為涼爽，家用空調普及率一直偏低，整個歐洲僅約兩成家庭裝設空調，不少民眾只能尋找替代方式降溫。

這名網友使用的MG ZS EV為中國上汽集團旗下名爵品牌的純電動休旅車，在英國市場提供51kWh及72kWh兩種電池版本，最高續航力約439公里。由於電動車空調可直接由高壓電池供電，不需像燃油車怠速運轉引擎，因此沒有一氧化碳中毒風險，且電池容量也足以支撐長時間使用空調。

不過，長時間讓車輛靜止運轉空調仍可能增加電池耗電及車輛零組件負荷，使用時仍須留意散熱及電量狀況。

中國名爵（MG）純電休旅車。（取材自快科技）
中國名爵（MG）純電休旅車。（取材自快科技）

精華 FAQ

  • 他把直徑約100毫米的軟管套在MG ZS EV的圓形出風口，將車內冷氣直接導入臥室與客廳，讓室內溫度降到22℃以下，成功撐過熱浪夜晚。

  • 許多網友認為這做法很有創意，稱像把汽車變成移動式冷氣，也有人笑說是冷氣共享。由於效果明顯，這篇貼文很快在Reddit上引起大量討論。

  • 電動車空調可直接用高壓電池供電，不像燃油車有怠速排氣問題，因此沒有一氧化碳中毒風險；但長時間運轉仍會增加耗電與零組件負荷，需留意散熱和電量。

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