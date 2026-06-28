人大博士生不適應職場 在家「啃老」6年 引發網友熱評

當事人考入中國人民大學攻讀博士，卻在巨大的科研壓力與論文瓶頸下精神崩潰，最終遺憾肄業返鄉。（視頻截圖）

一名曾是家鄉小城引以為傲的「天之驕子」，考入中國人民大學攻讀博士，卻在巨大的科研壓力與論文瓶頸下精神崩潰，最終遺憾肄業返鄉。返鄉後的他雖曾短暫嘗試步入職場，卻因難以適應社會的人情世故，加之放不下高學歷帶來的心理落差，從此閉門不出。他已在方寸房間內「啃老」宅家長達六年，常年依靠父母的退休金 接濟度日，甚至與同住一室的父親隔閡深重，彼此幾乎無法正常交流。

綜合羊城晚報、風芒新聞報導，該事件在網路曝光後，引發大批網民對高學歷人群抗挫折能力及家庭教育缺失的集中反思。部分網友對其處境表示同情與理解，認為其性格與心理狀態顯然不適合傳統職場，呼籲父母不要過度逼迫，「不管有沒有焦慮症，讓他躺平一家人都開心」；也有網民深刻分析，當事人是在遭受巨大打擊後引發了心理疾病，由於從小背負過高的期望，對自己要求極其嚴格，在未能達到預期標準後產生無法釋懷的心理落差，最終只能選擇逃避現實、封閉自我來進行「自我保護」。

當事人的父親接受媒體訪問。（視頻截圖）

據了解，截至目前，當事人本人並未公開發聲，其父母亦未透露更多現狀或公開發出求助信息，相關政府或心理干預部門也尚未介入。

有網民留言說，「成績即一切的單一評價體系，讓許多一路拔尖的學生忽略了待人接物、直面落差等社會化能力」，也有網民反思家庭教育模式，「許多家庭只要求孩子埋頭讀書，家務、人情往來、社會瑣事全部包辦，導致孩子缺乏生活技能與獨立面對挫折的能力」。