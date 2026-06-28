我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史坦普維持美國AA+信評 稱經濟韌性支撐穩健財政收入

紐約地鐵逃票首季逮3188人 9成有色人種 曼達尼被批執法有顏色

不許唱了？李健、莫文蔚金曲「當你老了」涉侵權 一審宣判

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
歌曲「當你老了」在傳唱十餘年後，近日因版權問題受到關注。（取材自中國新聞周刊）
歌曲「當你老了」在傳唱十餘年後，近日因版權問題受到關注。（取材自中國新聞周刊）

由獨立音樂人趙照創作、經莫文蔚與李健翻唱而家喻戶曉的民謠金曲「當你老了」，在傳唱十餘年後驚爆著作權糾紛。北京市石景山區人民法院於日前做出一審判決，認定該歌曲歌詞與已故著名翻譯家袁可嘉的譯文「高度近似」，在未獲授權下已構成著作權侵權。法院判令被告停止出版、發行含有侵權歌詞的專輯，並須賠償原告經濟損失與訴訟支出共計11.1萬元人民幣（約1.65萬美元）。

中國新聞周刊報導，這起訴訟由袁可嘉的女兒及中國文字著作權協會共同提起。全案核心爭議在於，詞曲作者趙照長期聲稱歌詞是基於愛爾蘭詩人葉芝（William Butler Yeats）的名詩「When You Are Old」進行「改編創作」，並署名「詞／葉芝 趙照」。由於葉芝於1939年過世，其原作已進入不受版權保護的公有領域（公版），導致創作者誤以為可自由使用。然而，法院比對多個中文譯本後發現，歌詞實質上高度抄錄了袁可嘉所譯的版本，包含「睡思昏沉」、「朝聖者的靈魂」及「衰老了的臉上痛苦的皺紋」等極具個人文學色彩的獨特表達。

針對大眾關心「這首歌以後是否被全面禁唱」？一審法院判決並未完全封殺該曲。法官駁回了原告要求「停止表演、停止網絡傳播、公開道歉」等訴訟請求，僅判決出版機構立即停止發行含有侵權內容的實體專輯「趙照」，並由趙照個人承擔11.1萬元人民幣的賠償金。目前該案仍處於上訴期，一審判決尚未正式生效。

法律專家指出，此案為華語樂壇敲響了版權警鐘。許多音樂人常有誤解，認為「原作進公版，譯本就能免費自由使用」，卻忽略了譯者對文字進行的「二次創作」依法同樣享有獨立著作權。袁可嘉於2008年逝世，其作品仍在50年的版權保護期內。

近年來華語音樂圈的版權紅線愈發清晰。2025年「亮劍」主題曲遭保險公司改詞宣傳判賠6萬元人民幣；2023年「錯位時空」因歌詞「洗稿」判賠5萬元人民幣；2024年更有歌手在演唱會上未經授權翻唱刀郎的「西海情歌」，導致組織者與歌手遭判共同賠償7.5萬元人民幣。

精華 FAQ

  • 法院比對多個中文譯本後認定，歌詞大量採用袁可嘉譯文中的獨特表達，與原創程度較高的翻譯內容高度近似，因此不屬於可自由使用的範圍。

  • 法院並未完全禁止演唱或網路傳播，而是要求出版機構停止發行含侵權歌詞的實體專輯，並駁回停止表演、公開道歉等部分請求。

  • 它提醒創作者不要誤以為原作進入公版後，譯本也能免費使用；翻譯文字同樣可能具有獨立著作權，改編或引用前仍需確認授權。

上一則

55歲「虞美人」創始人 砸5000萬交25歲男友 曝在美生娃

延伸閱讀

81歲扶67歲殘疾婦摔逝 家屬獲賠2萬

81歲扶67歲殘疾婦摔逝 家屬獲賠2萬
46歲男喝完喜酒猝死 家屬告新人索賠38萬元 法院判決是…

46歲男喝完喜酒猝死 家屬告新人索賠38萬元 法院判決是…
滬大學生實習日薪180元 弄丟客戶6.5萬勞力士 法院判了

滬大學生實習日薪180元 弄丟客戶6.5萬勞力士 法院判了
1份家暴諒解書換5處房產 重慶老夫老妻攻防未完待續…

1份家暴諒解書換5處房產 重慶老夫老妻攻防未完待續…

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30

超人氣

更多 >
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷