我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市戶外泳池開放 迎90周年 免費教學擴至18泳池

早上起床脖子轉不動？ 中醫授「黃金5分鐘」舒緩手機頸 4警訊快就醫

55歲「虞美人」創始人 砸5000萬交25歲男友 曝在美生娃

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫美集團「虞美人」創始人于文紅（右）帶著小她30歲的男友「任任」（左）亮相上海名...
醫美集團「虞美人」創始人于文紅（右）帶著小她30歲的男友「任任」（左）亮相上海名媛局。（視頻截圖）

現年55歲的中國醫美集團「虞美人」創始人于文紅，近日高調帶著小她30歲、年僅25歲的男模男友「任任」亮相上海名媛聚會。身家雄厚的她，在短短三個月內為小男友狂砸5000萬元（人民幣，下同，約743萬美元），更於6月底官宣利用自己43歲時冷凍的胚胎，在美國順利透過輔助生殖產下一女。其「不婚、給錢、要娃」的戀愛觀，引發網路熱烈討論。

騰訊「冷門劇礦工」報導，于文紅出身遼寧，17歲從美容學徒做起，一手拚搏出龐大的醫美帝國，但旗下公司也曾因隱匿47.55億元收入遭重罰8827萬元。情史豐富的她曾歷經四段婚姻與多次跨國姊弟戀，更曾為追回前任1.2億元資產鬧上媒體，直言「不願步蔡天鳳後塵」。

于文紅大方與小男友「任任」曬恩愛。（視頻截圖）
于文紅大方與小男友「任任」曬恩愛。（視頻截圖）

近日，于文紅一頭淺金短髮穿著鑽飾裙，氣場十足地出席上海高端女性圈層聚會，而身邊的現任男友任任則看起來有點局促。兩人畫風對比引起許多網友調侃她「老牛吃嫩草」，或是認為「男方圖錢」。

任任本名劉昱辰，2001年出生，曾做過男模和主播，于文紅是透過刷任任直播刷成「榜一」認識的，線下第一次見面她就轉了300萬，三天就交往。

于文紅透過刷「任任」直播刷到榜一認識。（視頻截圖）
于文紅透過刷「任任」直播刷到榜一認識。（視頻截圖）

歷經情海浮沉，于文紅這次寵愛小男友的手段雖大方，但也算得十分清楚。她列出給男友的5000萬元的開銷，包括過戶一台1200萬元的勞斯萊斯幻影及兩台頂級豪車，總價近2000萬元；另備千萬級彩禮給男方父母，並在杭州開了三家分公司交給任任打理，但股權與法務實權全由她自己的親信把控。

今年3月，于文紅在直播間公開產檢超音波照，6月底順利迎來女兒誕生。她明確表示這一次「只要孩子、不打算領證」，孩子也不需要傳統名分，不再像之前四段婚姻追求長久安穩。

精華 FAQ

  • 于文紅現年55歲，男友任任年僅25歲，兩人相差30歲。她是透過刷任任直播成為榜一後認識對方，第一次線下見面就轉帳300萬元，三天內便開始交往。

  • 她列出的5000萬元支出，包括過戶一台1200萬元的勞斯萊斯幻影，以及另外兩台高級名車，總價接近2000萬元；另有千萬級彩禮與在杭州開設三家分公司交由男友打理。

  • 她在6月底於美國透過輔助生殖生下一女，使用的是43歲時冷凍的胚胎。她明確表示只要孩子、不打算領證，也不追求傳統婚姻與名分。

上一則

成都女與7旬翁上床後 嬰兒留他家1原因被打死 法院判了

延伸閱讀

陝男24萬彩禮娶妻 25天後新娘落跑住進男友家 騙行不是第一次

陝男24萬彩禮娶妻 25天後新娘落跑住進男友家 騙行不是第一次
想要許光漢同款唇形 杭州男模術後變這樣 月入3萬剩1萬

想要許光漢同款唇形 杭州男模術後變這樣 月入3萬剩1萬
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
中國最高齡產婦癱瘓後 「天賜」的父親：我爭取活110歲

中國最高齡產婦癱瘓後 「天賜」的父親：我爭取活110歲

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30

超人氣

更多 >
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半