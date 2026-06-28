55歲「虞美人」創始人 砸5000萬交25歲男友 曝在美生娃

醫美集團「虞美人」創始人于文紅（右）帶著小她30歲的男友「任任」（左）亮相上海名媛局。（視頻截圖）

現年55歲的中國醫美集團「虞美人」創始人于文紅，近日高調帶著小她30歲、年僅25歲的男模男友「任任」亮相上海名媛聚會。身家雄厚的她，在短短三個月內為小男友狂砸5000萬元（人民幣，下同，約743萬美元），更於6月底官宣利用自己43歲時冷凍的胚胎，在美國順利透過輔助生殖產下一女。其「不婚、給錢、要娃」的戀愛觀，引發網路熱烈討論。

騰訊「冷門劇礦工」報導，于文紅出身遼寧，17歲從美容學徒做起，一手拚搏出龐大的醫美帝國，但旗下公司也曾因隱匿47.55億元收入遭重罰8827萬元。情史豐富的她曾歷經四段婚姻與多次跨國姊弟戀，更曾為追回前任1.2億元資產鬧上媒體，直言「不願步蔡天鳳後塵」。

于文紅大方與小男友「任任」曬恩愛。（視頻截圖）

近日，于文紅一頭淺金短髮穿著鑽飾裙，氣場十足地出席上海高端女性圈層聚會，而身邊的現任男友任任則看起來有點局促。兩人畫風對比引起許多網友調侃她「老牛吃嫩草」，或是認為「男方圖錢」。

任任本名劉昱辰，2001年出生，曾做過男模和主播，于文紅是透過刷任任直播刷成「榜一」認識的，線下第一次見面她就轉了300萬，三天就交往。

于文紅透過刷「任任」直播刷到榜一認識。（視頻截圖）

歷經情海浮沉，于文紅這次寵愛小男友的手段雖大方，但也算得十分清楚。她列出給男友的5000萬元的開銷，包括過戶一台1200萬元的勞斯萊斯幻影及兩台頂級豪車，總價近2000萬元；另備千萬級彩禮給男方父母，並在杭州開了三家分公司交給任任打理，但股權與法務實權全由她自己的親信把控。

今年3月，于文紅在直播間公開產檢超音波照，6月底順利迎來女兒誕生。她明確表示這一次「只要孩子、不打算領證」，孩子也不需要傳統名分，不再像之前四段婚姻追求長久安穩。