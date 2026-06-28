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彝族少女高考620分 查榜後轉頭去餵豬 武漢大學向她招手

中國新聞組／北京28日電
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羅其惹布高考了620分。（取材自川觀新聞）
羅其惹布高考了620分。（取材自川觀新聞）

四川省一名彝族女孩羅其惹布，在今年歷史類考科中奪得620分的亮眼成績。當媒體公布成績當天聯絡班主任張勇試圖進行採訪時，正在家裡幹農活的惹布在微信上樸實地回覆：「我要餵豬，可以等會兒嗎？」這句坦誠的回答在網路曝光後，引發無數網民動容。

綜合環球網、人民日報與四川日報報導，對於考取620分的高分，樂山市馬邊彝族自治縣馬邊中學的彝族女孩羅其惹布坦言遠超乎自己的預估。在確認成績後，她做的第一件事是打電話向遠在山上採收梅子的父母報喜，隨後便轉身走向院子角落的豬圈，像往常一樣舀食、添水。據了解，惹布高中三年為了專心備考，從未擁有過手機與微信，處於與網際網路隔絕的狀態，回到家還要協助打梅子、餵豬等農活。

放榜夜羅其惹布還在餵豬。（取材自紅星新聞）
放榜夜羅其惹布還在餵豬。（取材自紅星新聞）

班主任張勇對惹布的印象是「淳樸、善良、自立自強得讓人心疼」。他透露，惹布入學時成績雖優異，但高三期間曾因缺乏自信與大考緊張導致成績波動。為了幫助她，張勇聯合各科老師進行心理輔導，且因惹布沒有手機無法觀看線上複習課，張勇更私下將自己的備用手機借給她使用。此外，惹布家庭經濟並不寬裕，高中三年的學費主要仰賴社會資助，張勇自高一起便個人出資扶助，嘉祥教育集團每月也為其提供300元人民幣（約44.6美元）的獎學金。

談及未來，羅其惹布表示，希望能報考武漢大學的法學或師範科系。她說：「我想從愛心的接收者，變成愛心的傳遞者，畢業後回到家鄉從事普法或教育工作，用專業知識幫助更多人看見山外的世界。」

針對惹布的心願，武漢大學四川招生組組長左志香回應，武大針對經濟弱勢學生設有完善且持續性的長效保障機制，包含入學「綠色通道」及助學貸款，以確保優秀學子不因經濟顧慮而失學。

精華 FAQ

  • 她在今年歷史類科目考出620分，表現明顯超出自己原本的預期，也讓班主任與外界都感到驚喜，成為媒體關注焦點。

  • 她先打電話把喜訊告訴正在山上採梅子的父母，之後便像平常一樣走到豬圈餵豬、添水，生活節奏依舊樸實自然。

  • 武漢大學四川招生組表示，學校對經濟弱勢學生設有綠色通道與助學貸款等長效機制，能協助優秀學生安心入學完成學業。

高考 武漢 微信

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