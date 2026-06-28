「匯綠」會綠？股價大漲184%仍被吐槽晦氣 公司回應了

公司股價大漲184%卻被吐槽名字晦氣，A股陷入「諧音玄學」爭議。 （取材自微信公眾號）

中國A股上市公司匯綠生態今年股價大漲，年內漲幅一度達184.16%，但因公司名稱「匯綠」諧音「會綠」，引發部分股民討論，認為名稱容易聯想到股市下跌。面對投資者提出更名建議，匯綠生態回應稱，公司會審慎考慮相關事項。

北京華夏時報報導，匯綠生態近日在投資者互動平台回覆稱：「尊敬的投資者，公司會審慎考慮關於公司更名的事項」。

報導指出，市場對匯綠生態證券簡稱的討論此前已有出現。在投資者交流平台上，部分投資者提及「匯綠」諧音與股市中「綠色代表下跌」的聯想，並建議公司更改名稱，有投資者調侃提出「匯紅生態」等方案。

資料顯示，匯綠生態科技集團股份有限公司成立於1990年，註冊資金7.79億元人民幣，是一家綜合性生態環境建設企業，業務涉及生態環保、生態景觀、生態旅遊等領域，涵蓋規畫設計、環境修復、建設、生產及運營等業務。

近期，匯綠生態持續推進光模塊相關布局。匯綠生態表示，光模塊生產基地建設、產線調試及產能爬坡需要一定時間，公司將根據客戶訂單需求，靈活、有序釋放新增產能。

股價方面，截至6月25日收盤，匯綠生態報62.23元人民幣，年內漲幅達184.16%。6月26日收盤，公司股價跌停，報56.01元，最新市值為436.77億元。

財報顯示，2026年第一季度，匯綠生態實現營業收入3.87億元，較去年同期3.09億元增長25.18%。公司表示，營收增長主要來自控股子公司武漢鈞恆銷售收入增加。

針對投資者關於名稱的討論，匯綠生態表示，公司將結合品牌發展、戰略規畫及品牌傳承等因素，審慎研究更名相關事項，如有相關計畫，將及時履行信息披露義務。