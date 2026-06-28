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成都女與7旬翁上床後 嬰兒留他家1原因被打死 法院判了

中國新聞組／北京28日電
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周某犯故意傷害罪獲刑12年，圖為法槌。（取材自紅星新聞）
周某犯故意傷害罪獲刑12年，圖為法槌。（取材自紅星新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：成都73歲周某因毆打嬰兒致死，一審被判有期徒刑十二年。
  • 重點二：嬰兒母親高某多次將八個月大男嬰留在周某家後離開。
  • 重點三：周某因不滿嬰兒哭鬧與母親失聯，持竹製癢癢撓長期施暴。

四川成都近日宣判一起殘忍的虐嬰案，73歲的周某犯故意傷害罪，一審判處有期徒刑12年。

紅星新聞報導，檢察院指控，2024年8月至10月期間，周某通過朋友李某與女子高某認識。2025年5月，高某帶著孩子來到周某家中，與周某發生了關係，還將八個月大的孩子留在周某家中離開。2025年6月至7月期間，周某獨自照顧撫養嬰兒，但因對高某不管孩子、孩子哭鬧等不滿，為了洩憤，多次使用家裡的竹製癢癢撓毆打孩子腦袋等身體部位。

2025年7月7日，孩子出現吃飯嘔吐、狀態愈來愈差的情況，周某害怕自己毆打孩子的事情被發現，未及時送醫治療，持續到7月11日早晨，周某發現孩子已經死亡，隨後打電話讓朋友張某到家裡來，張某得知被害人死亡後立即撥打了報警電話。經鑒定，被害人因頭部受到鈍性外力作用致顱腦損傷而死亡。

判決書顯示，周某案發時已年滿73周歲。經DNA鑒定：高某係嬰兒生物學母親，周某、李某非生物學父親。

嬰兒母親高某的證言證實，其於2024年9月生下男嬰，2025年5月至6月間多次將嬰兒留在周某家中，未履行撫養義務，其間周某曾告知孩子生病，其未予理會。證人李某的證言證實，其介紹高某與周某認識，並曾聽聞高某將嬰兒留於周某處。

周某供述與辯解稱，2024年11月，李某帶高某到其家中過夜，此後高某多次前來。2025年5月，高某抱一嬰兒來其家中，二人發生關係，次日高某將嬰兒留下離開。嬰兒一直由其照顧。其間高某曾送來嬰兒床和尿不濕，但再未出現……7月10日23時許，嬰兒陷入昏迷，不再進食。其因害怕毆打行為暴露，仍不敢送醫。7月11日8時許，發現嬰兒已無呼吸和心跳。

法院認為，被害人係毫無自救能力的嬰幼兒，依法應受特殊、優先保護。周某主觀上具有傷害故意，客觀行為與死亡結果存在直接因果關係，構成故意傷害罪（致人死亡）。周某到案後如實供述犯罪事實，係坦白，依法從輕處罰。

精華 FAQ

  • 法院認定周某主觀上具有傷害故意，且其毆打行為與嬰兒死亡有直接因果關係，因此以故意傷害罪判處周某有期徒刑12年。

  • 高某多次將八個月大的孩子留在周某家中後離開，周某獨自照顧期間，因不滿孩子哭鬧及高某不管孩子，逐漸以施暴洩憤。

  • 法院指出嬰兒屬毫無自救能力者，應受特別保護；周某多次毆打後又延誤送醫，導致顱腦損傷死亡，故須依法負故意傷害致死責任。

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